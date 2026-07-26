Поблизу Одеси затонуло іноземне судно, атаковане Росією 19 липня. ФОТО

У неділю, 26 липня, в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно, яке РФ атакувала ракетами 19 липня.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Судно пішло під воду

Ворог атакував судно на виході з порту після завантаження українською кукурудзою.

Внаслідок російського удару загинули девʼять членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох членів екіпажу вдалося евакуювати. На момент затоплення судна команди на борту не було.

"Ворог вкотре продемонстрував, що свідомо атакує цивільне судноплавство і ставить під загрозу життя людей та безпеку морських перевезень. Удар по цивільному судну, яке перевозило мирний вантаж, є черговим доказом терористичної сутності країни-агресора", - наголосив очільник Одеської ОВА.

Читайте також: РФ чинить терор проти портів та аграрної сфери: продовольча безпека у світі знову під ударом, - Зеленський

Що передувало?

Нагадаємо, що атака на судно сталася 19 липня, коли торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау після завантаження кукурудзою виходило з українського порту.

На борту перебували 17 членів екіпажу - громадяни Сирії та Індії, а також український лоцман, який забезпечував вихід судна з порту.

Внаслідок атаки загинули 10 осіб, серед них - лоцман філії "Дельта-лоцман" ДП "АМПУ".

Читайте також: Радбез ООН проведе екстрене засідання через атаки РФ на цивільні судна у Чорному морі