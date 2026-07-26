Радбез ООН проведе екстрене засідання через атаки РФ на цивільні судна у Чорному морі

У понеділок, 27 липня, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання у зв’язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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Радбез ООН збереться на прохання України

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом.

Обговорення цього питання відбудеться на запит України від 20 липня, який підтримали європейські члени Радбезу – Франція, Велика Британія, Данія, Греція та Латвія.

Очікується, що доповідачами від секретаріату ООН виступлять очільниця Департаменту ООН з політичних питань Кайоко Гото, а також в. о. помічника Генсека з гуманітарних питань Індріка Ратватте.

У листі України до керівництва Ради Безпеки йдеться про масштабну російську ракетну та дронову атаку на Київ та інші міста, здійснену в ніч із 18 на 19 липня. Наголошується, що російські війська дедалі частіше атакують українські чорноморські порти, морські експортні маршрути та торговельне судноплавство.

Зокрема, під час останніх атак на Одеську область і портові об’єкти пошкоджено кілька суден під іноземними прапорами, загинули десятеро моряків.

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Що передувало?

Нагадаємо, що цього тижня т.в.о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН на 27 липня через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі.

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