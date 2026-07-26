СБ ООН проведет экстренное заседание из-за атак РФ на гражданские суда в Чёрном море

В понедельник, 27 июля, Совет Безопасности ООН соберётся на экстренное заседание в связи с российскими обстрелами гражданских судов в Чёрном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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СБ ООН соберется по просьбе Украины

Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени.

Обсуждение этого вопроса состоится по запросу Украины от 20 июля, который поддержали европейские члены Совбеза — Франция, Великобритания, Дания, Греция и Латвия.

Ожидается, что в качестве докладчиков от секретариата ООН выступят глава Департамента ООН по политическим вопросам Кайоко Гото, а также и. о. помощника генсека по гуманитарным вопросам Индрика Ратватте.

В письме Украины руководству Совета Безопасности говорится о масштабной российской ракетной и дронной атаке на Киев и другие города, осуществленной в ночь с 18 на 19 июля. Отмечается, что российские войска все чаще атакуют украинские черноморские порты, морские экспортные маршруты и торговое судоходство.

В частности, во время последних атак на Одесскую область и портовые объекты были повреждены несколько судов под иностранными флагами, погибли десять моряков.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что на этой неделе и.о. министра иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН на 27 июля из-за российских атак на гражданские суда в Черном море.

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