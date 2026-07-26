РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13003 посетителя онлайн
Новости Фото Атака РФ на гражданские суда
928 10

Недалеко от Одессы затонуло иностранное судно, атакованное Россией 19 июля. ФОТО

В воскресенье, 26 июля, в акватории Черного моря у побережья Одессы затонуло иностранное торговое судно, которое РФ обстреляла ракетами 19 июля.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Судно пошло ко дну 

Враг атаковал судно на выходе из порта после загрузки украинской кукурузой.

Вследствие российского удара погибли девять членов экипажа и украинский лоцман. Еще восьмерых членов экипажа удалось эвакуировать. На момент затопления судна команды на борту не было.

затонувшее судно

"Враг в очередной раз продемонстрировал, что сознательно атакует гражданское судоходство и ставит под угрозу жизни людей и безопасность морских перевозок. Удар по гражданскому судну, которое перевозило мирный груз, является очередным доказательством террористической сущности страны-агрессора", — подчеркнул глава Одесской ОВА.

Читайте также: РФ ведет террор против портов и аграрной сферы: продовольственная безопасность в мире снова под угрозой, — Зеленский

Что предшествовало?

  • Напомним, что атака на судно произошла 19 июля, когда торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау после погрузки кукурузы выходило из украинского порта.
  • На борту находились 17 членов экипажа — граждане Сирии и Индии, а также украинский лоцман, который обеспечивал выход судна из порта.
  • Вследствие нападения погибли 10 человек, среди них — лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

Читайте также: Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за атак РФ на гражданские суда в Черном море

Автор: 

корабль (2164) Одесса (8407) Одесская область (4600) Черное море (1569) Одесский район (705)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 