Недалеко от Одессы затонуло иностранное судно, атакованное Россией 19 июля. ФОТО

В воскресенье, 26 июля, в акватории Черного моря у побережья Одессы затонуло иностранное торговое судно, которое РФ обстреляла ракетами 19 июля.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Судно пошло ко дну

Враг атаковал судно на выходе из порта после загрузки украинской кукурузой.

Вследствие российского удара погибли девять членов экипажа и украинский лоцман. Еще восьмерых членов экипажа удалось эвакуировать. На момент затопления судна команды на борту не было.

"Враг в очередной раз продемонстрировал, что сознательно атакует гражданское судоходство и ставит под угрозу жизни людей и безопасность морских перевозок. Удар по гражданскому судну, которое перевозило мирный груз, является очередным доказательством террористической сущности страны-агрессора", — подчеркнул глава Одесской ОВА.

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Что предшествовало?

Напомним, что атака на судно произошла 19 июля, когда торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау после погрузки кукурузы выходило из украинского порта.

На борту находились 17 членов экипажа — граждане Сирии и Индии, а также украинский лоцман, который обеспечивал выход судна из порта.

Вследствие нападения погибли 10 человек, среди них — лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

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