Недалеко от Одессы затонуло иностранное судно, атакованное Россией 19 июля. ФОТО
В воскресенье, 26 июля, в акватории Черного моря у побережья Одессы затонуло иностранное торговое судно, которое РФ обстреляла ракетами 19 июля.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Судно пошло ко дну
Враг атаковал судно на выходе из порта после загрузки украинской кукурузой.
Вследствие российского удара погибли девять членов экипажа и украинский лоцман. Еще восьмерых членов экипажа удалось эвакуировать. На момент затопления судна команды на борту не было.
"Враг в очередной раз продемонстрировал, что сознательно атакует гражданское судоходство и ставит под угрозу жизни людей и безопасность морских перевозок. Удар по гражданскому судну, которое перевозило мирный груз, является очередным доказательством террористической сущности страны-агрессора", — подчеркнул глава Одесской ОВА.
Что предшествовало?
- Напомним, что атака на судно произошла 19 июля, когда торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау после погрузки кукурузы выходило из украинского порта.
- На борту находились 17 членов экипажа — граждане Сирии и Индии, а также украинский лоцман, который обеспечивал выход судна из порта.
- Вследствие нападения погибли 10 человек, среди них — лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".
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