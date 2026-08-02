Ворог атакував "шахедами" портову інфраструктуру на Миколаївщині: пошкоджено два цивільних судна
У неділю, 2 серпня, окупанти двічі атакували "шахедами" портову інфраструктуру у Миколаївському районі, внаслідок чого пошкоджені два цивільні судна.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожа атака на портову інфраструктуру
"Сьогодні вдень ворог двічі атакував БпЛА типу "Shahed" портову інфраструктуру Миколаївського району. Пошкоджено два цивільних судна. Попередньо без постраждалих", - сказано в повідомленні.
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