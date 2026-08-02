Ворог атакував "шахедами" портову інфраструктуру на Миколаївщині: пошкоджено два цивільних судна

У неділю, 2 серпня, окупанти двічі атакували "шахедами" портову інфраструктуру у Миколаївському районі, внаслідок чого пошкоджені два цивільні судна.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожа атака на портову інфраструктуру

"Сьогодні вдень ворог двічі атакував БпЛА типу "Shahed" портову інфраструктуру Миколаївського району. Пошкоджено два цивільних судна. Попередньо без постраждалих", - сказано в повідомленні.

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