РФ від початку повномасштабної війни атакувала понад 230 суден у Чорному морі, - заява України в ОБСЄ

Російські війська за чотири з половиною роки знищили понад тисячу об’єктів української портової інфраструктури та атакували сотні суден.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві делегації України під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва у галузі безпеки.

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Масштаби руйнувань і удари по суднах

За даними української сторони, за цей період знищено 1054 об’єкти портової інфраструктури та уражено 232 судна. Понад 30 із них були атаковані влітку 2026 року.

"За чотири з половиною роки росіяни знищили 1054 об’єкти портової інфраструктури, завдали ударів по 232 суднах, понад 30 із них – улітку 2026 року, внаслідок цих атак загинули або були поранені 307 українських громадян та громадян інших держав", — йдеться у заяві.

Також повідомляється, що внаслідок атак загинули або були поранені 307 осіб.

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Загроза експорту зерна та світовій безпеці

Українська делегація наголосила, що Росія системно атакує цивільні вантажні судна в Чорному морі, а також порти і зерносховища. Це створює ризики для глобальної продовольчої безпеки.

"Кремль намагається заблокувати роботу українських портів у розпал сезону збирання врожаю та зупинити морський експорт українського зерна", — зазначили в українській делегації.

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Також підкреслюється, що подальші атаки можуть поставити під загрозу постачання продовольства мільйонам сімей у різних регіонах світу.

Україна заявила про намір використовувати всі доступні засоби для забезпечення свободи судноплавства, захисту портів, цивільного населення та національної безпеки відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Рада Безпеки ООН 27 липня провела екстрене засідання через нову хвилю російських атак на Україну. Головною темою стали удари по чорноморських портах, цивільних суднах і зерновій інфраструктурі.