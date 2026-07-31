РФ с начала полномасштабной войны атаковала более 230 судов в Черном море, - заявление Украины в ОБСЕ

За четыре с половиной года российские войска уничтожили более тысячи объектов украинской портовой инфраструктуры и атаковали сотни судов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении делегации Украины во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

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Масштабы разрушений и удары по судам

По данным украинской стороны, за этот период уничтожено 1054 объекта портовой инфраструктуры и поражено 232 суда. Более 30 из них были атакованы летом 2026 года.

"За четыре с половиной года россияне уничтожили 1054 объекта портовой инфраструктуры, нанесли удары по 232 судам, более 30 из них — летом 2026 года, в результате этих атак погибли или были ранены 307 граждан Украины и граждан других государств", — говорится в заявлении.

Также сообщается, что в результате атак погибли или были ранены 307 человек.

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Угроза экспорту зерна и мировой безопасности

Украинская делегация подчеркнула, что Россия систематически атакует гражданские грузовые суда в Черном море, а также порты и зернохранилища. Это создает риски для глобальной продовольственной безопасности.

"Кремль пытается заблокировать работу украинских портов в разгар сезона сбора урожая и остановить морской экспорт украинского зерна", — отметили в украинской делегации.

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Также подчеркивается, что дальнейшие атаки могут поставить под угрозу поставки продовольствия миллионам семей в разных регионах мира.

Украина заявила о намерении использовать все доступные средства для обеспечения свободы судоходства, защиты портов, гражданского населения и национальной безопасности в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Совет Безопасности ООН 27 июля провел экстренное заседание в связи с новой волной российских атак на Украину. Главной темой стали удары по черноморским портам, гражданским судам и зерновой инфраструктуре.