Россия нанесла удар по гражданскому судну под флагом Либерии в Черном море

28 июля российские оккупанты нанесли удар по гражданскому судну в акватории Черного моря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.

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Удар по судну без экипажа

Под атаку попал корабль под флагом Либерии, который стоял на рейде без экипажа и груза.

"В результате очередной циничной атаки врага в акватории Черного моря было поражено гражданское судно под флагом Либерии, которое находилось на рейде без экипажа и груза", - сообщил Кипер.

По его словам, после удара на судне зафиксировали задымление. Окончательные последствия пока уточняются.

Глава области также отметил, что это судно уже дважды получало повреждения во время предыдущих атак.

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Угроза морскому коридору

Кипер подчеркнул, что такие удары свидетельствуют о попытках России сорвать работу украинского морского коридора.

Ранее Совет Безопасности ООН 27 июля провел экстренное заседание в связи с новой волной российских атак на Украину.

Главной темой стали удары по черноморским портам, гражданским судам и зерновой инфраструктуре. По оценке ООН, эти атаки уже представляют угрозу не только для Украины, но и для глобальной продовольственной безопасности.

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