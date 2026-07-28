Росія вдарила по цивільному судну під прапором Ліберії у Чорному морі

Російські окупанти 28 липня завдали удару по цивільному судну в акваторії Чорного моря.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Удар по судну без екіпажу

Під атаку потрапив корабель під прапором Ліберії, який стояв на рейді без екіпажу та вантажу.

"Внаслідок чергової цинічної атаки ворога в акваторії Чорного моря уражено цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на рейді без екіпажу та вантажу", — повідомив Кіпер.

За його словами, після удару на судні зафіксували задимлення. Остаточні наслідки наразі уточнюються.

Очільник області також зазначив, що це судно вже двічі зазнавало пошкоджень під час попередніх атак.

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Загроза морському коридору

Кіпер наголосив, що такі удари свідчать про спроби Росії зірвати роботу українського морського коридору.

Раніше Рада Безпеки ООН 27 липня провела екстрене засідання через нову хвилю російських атак на Україну.

Головною темою стали удари по чорноморських портах, цивільних суднах і зерновій інфраструктурі. За оцінкою ООН, ці атаки вже становлять загрозу не лише для України, а й для глобальної продовольчої безпеки.

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