Сьогодні о 17:00 відбудеться екстрене засідання Радбезу ООН через атаки РФ на цивільні судна у Чорному морі

Україна ініціювала засідання Ради Безпеки ООН, яке відбудеться сьогодні о 17:00.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція України

"Очікуємо на чітку та принципову реакцію на останні удари Росії по українській цивільній інфраструктурі та комерційних суднах у Чорному морі", - наголошує Сибіга.

Він нагадав, що Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, а також загрожує свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці своїми атаками на торговельне судноплавство в Чорному морі.

"Дякуємо нашим партнерам за непохитну підтримку та принципову позицію. Сильний і єдиний сигнал від Ради Безпеки є життєво необхідним для посилення тиску на агресора та забезпечення відповідальності. Україна залишається відданою Статуту ООН та міжнародному праву і продовжує працювати заради всеосяжного та тривалого миру. Росія повинна припинити свої атаки та завершити війну", - зазначив Сибіга.

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Що передувало?

Нагадаємо, що цього тижня т.в.о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН на 27 липня через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі.

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