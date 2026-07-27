Сегодня в 17:00 состоится экстренное заседание Совбеза ООН в связи с атаками РФ на гражданские суда в Черном море
Украина инициировала заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится сегодня в 17:00.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава МИД Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.
Позиция Украины
"Ожидаем четкой и принципиальной реакции на последние удары России по украинской гражданской инфраструктуре и коммерческим судам в Черном море", - подчеркнул Сибига.
Он напомнил, что Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, а также угрожает свободе судоходства и глобальной продовольственной безопасности своими атаками на торговое судоходство в Черном море.
"Благодарим наших партнеров за непоколебимую поддержку и принципиальную позицию. Сильный и единый сигнал от Совета Безопасности жизненно необходим для усиления давления на агрессора и обеспечения ответственности. Украина остается приверженной Уставу ООН и международному праву и продолжает работать ради всеобъемлющего и прочного мира. Россия должна прекратить свои атаки и завершить войну", - отметил Сибига.
Что этому предшествовало?
Напомним, что на этой неделе и.о. министра иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН на 27 июля из-за российских атак на гражданские суда в Черном море.
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