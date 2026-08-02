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Новости Атака РФ на гражданские суда
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Враг атаковал "Шахедами" портовую инфраструктуру в Николаевской области: повреждены два гражданских судна

Николаевский порт

В воскресенье, 2 августа, оккупанты дважды атаковали "Шахедами" портовую инфраструктуру в Николаевском районе, вследствие чего были повреждены два гражданских судна.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеская атака на портовую инфраструктуру

"Сегодня днем враг дважды атаковал БПЛА типа "Shahed" портовую инфраструктуру Николаевского района. Повреждены два гражданских судна. Предварительно без пострадавших", — говорится в сообщении.

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корабль (2171) Николаевская область (2415) порт (841) Шахед (2389)
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