Враг атаковал "Шахедами" портовую инфраструктуру в Николаевской области: повреждены два гражданских судна

В воскресенье, 2 августа, оккупанты дважды атаковали "Шахедами" портовую инфраструктуру в Николаевском районе, вследствие чего были повреждены два гражданских судна.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеская атака на портовую инфраструктуру

"Сегодня днем враг дважды атаковал БПЛА типа "Shahed" портовую инфраструктуру Николаевского района. Повреждены два гражданских судна. Предварительно без пострадавших", — говорится в сообщении.

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