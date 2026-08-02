Враг атаковал "Шахедами" портовую инфраструктуру в Николаевской области: повреждены два гражданских судна
В воскресенье, 2 августа, оккупанты дважды атаковали "Шахедами" портовую инфраструктуру в Николаевском районе, вследствие чего были повреждены два гражданских судна.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеская атака на портовую инфраструктуру
"Сегодня днем враг дважды атаковал БПЛА типа "Shahed" портовую инфраструктуру Николаевского района. Повреждены два гражданских судна. Предварительно без пострадавших", — говорится в сообщении.
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