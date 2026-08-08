Турция призвала Украину и РФ объявить мораторий на удары в Черном море, - Фидан

Турция обратилась к России и Украине с призывом ввести мораторий на нападения на торговые суда в Черном море.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu, цитируетLe Temps, сообщает Цензор.НЕТ.

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Призыв Анкары

Фидан отметил, что на фоне роста числа атак Турция "призвала к созданию механизма, который позволит объявить мораторий".

"Конфликт распространился по всему Черному морю. Сначала они атаковали порты и военные корабли. Теперь же они атакуют все торговые суда без разбора... страдают также суда, принадлежащие туркам или плавающие под турецким флагом", - сказал глава МИД Турции.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Турция призвала Украину и Россию обеспечить безопасность гражданского судоходства в Чёрном море после атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск, в результате которой было повреждено турецкое грузовое судно, а трое членов экипажа получили тяжелые ранения.

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