Турция призвала Украину и РФ объявить мораторий на удары в Черном море, - Фидан
Турция обратилась к России и Украине с призывом ввести мораторий на нападения на торговые суда в Черном море.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu, цитируетLe Temps, сообщает Цензор.НЕТ.
Призыв Анкары
Фидан отметил, что на фоне роста числа атак Турция "призвала к созданию механизма, который позволит объявить мораторий".
"Конфликт распространился по всему Черному морю. Сначала они атаковали порты и военные корабли. Теперь же они атакуют все торговые суда без разбора... страдают также суда, принадлежащие туркам или плавающие под турецким флагом", - сказал глава МИД Турции.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Турция призвала Украину и Россию обеспечить безопасность гражданского судоходства в Чёрном море после атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск, в результате которой было повреждено турецкое грузовое судно, а трое членов экипажа получили тяжелые ранения.
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