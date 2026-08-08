РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
39307 посетителей онлайн
Новости Атака РФ на гражданские суда
1 361 14

Турция призвала Украину и РФ объявить мораторий на удары в Черном море, - Фидан

Анкара требует прекратить удары по судам в Чёрном море

Турция обратилась к России и Украине с призывом ввести мораторий на нападения на торговые суда в Черном море.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu, цитируетLe Temps, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Призыв Анкары 

Фидан отметил, что на фоне роста числа атак Турция "призвала к созданию механизма, который позволит объявить мораторий".

"Конфликт распространился по всему Черному морю. Сначала они атаковали порты и военные корабли. Теперь же они атакуют все торговые суда без разбора... страдают также суда, принадлежащие туркам или плавающие под турецким флагом", - сказал глава МИД Турции. 

Читайте также: Турция после удара по своему судну призвала Украину и РФ гарантировать безопасность судоходства в Чёрном море

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Турция призвала Украину и Россию обеспечить безопасность гражданского судоходства в Чёрном море после атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск, в результате которой было повреждено турецкое грузовое судно, а трое членов экипажа получили тяжелые ранения.

Читайте также: Рашисты нанесли удар по торговому сухогрузу в Чёрном море: есть погибший и пострадавшие

Автор: 

корабль (2176) Турция (3588) Черное море (1582)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
щоб кацапи і дали крали зерно, та продавали свою нафту вам
показать весь комментарий
08.08.2026 23:00 Ответить
+14
×уй тобі, перекупнику краденого
показать весь комментарий
08.08.2026 23:01 Ответить
+8
А заборонити кацапам вивозити награбоване в Україні зерно та торгувати нафтою через Босфор слабо?!
показать весь комментарий
08.08.2026 23:15 Ответить

Загрузка...

 
 