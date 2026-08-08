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Новини Атака РФ на цивільні судна
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Туреччина закликала Україну та РФ оголосити мораторій на удари у Чорному морі, - Фідан

Анкара вимагає зупинити удари по суднах в Чорному морі

Туреччина звернулася до Росії та України із закликом запровадити мораторій на атаки по торгових суднах у Чорному морі.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю агентству Anadolu, цитує Le Temps, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Заклик Анкари 

Фідан зазначив, що на тлі зростання кількості атак Туреччина "закликала до створення механізму, який дозволить оголосити мораторій".

"Конфлікт поширився по всьому Чорному морю. Спочатку вони атакували порти і військові судна. Тепер же вони атакують усі торгові судна без розбору... страждають також судна, які належать туркам або пливуть під турецьким прапором", - сказав глава МЗС Туреччини. 

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Туреччина закликала Україну та Росію забезпечити безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі після атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ, унаслідок якої було пошкоджено турецьке вантажне судно, а троє членів екіпажу зазнали тяжких поранень.

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корабель (1677) Туреччина (2672) Чорне море (1629)
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Топ коментарі
+14
щоб кацапи і дали крали зерно, та продавали свою нафту вам
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08.08.2026 23:00 Відповісти
+14
×уй тобі, перекупнику краденого
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08.08.2026 23:01 Відповісти
+8
А заборонити кацапам вивозити награбоване в Україні зерно та торгувати нафтою через Босфор слабо?!
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08.08.2026 23:15 Відповісти

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