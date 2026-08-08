Туреччина закликала Україну та РФ оголосити мораторій на удари у Чорному морі, - Фідан
Туреччина звернулася до Росії та України із закликом запровадити мораторій на атаки по торгових суднах у Чорному морі.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю агентству Anadolu, цитує Le Temps, повідомляє Цензор.НЕТ.
Заклик Анкари
Фідан зазначив, що на тлі зростання кількості атак Туреччина "закликала до створення механізму, який дозволить оголосити мораторій".
"Конфлікт поширився по всьому Чорному морю. Спочатку вони атакували порти і військові судна. Тепер же вони атакують усі торгові судна без розбору... страждають також судна, які належать туркам або пливуть під турецьким прапором", - сказав глава МЗС Туреччини.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Туреччина закликала Україну та Росію забезпечити безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі після атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ, унаслідок якої було пошкоджено турецьке вантажне судно, а троє членів екіпажу зазнали тяжких поранень.
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