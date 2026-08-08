Туреччина закликала Україну та РФ оголосити мораторій на удари у Чорному морі, - Фідан

Туреччина звернулася до Росії та України із закликом запровадити мораторій на атаки по торгових суднах у Чорному морі.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю агентству Anadolu, цитує Le Temps, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Заклик Анкари

Фідан зазначив, що на тлі зростання кількості атак Туреччина "закликала до створення механізму, який дозволить оголосити мораторій".

"Конфлікт поширився по всьому Чорному морю. Спочатку вони атакували порти і військові судна. Тепер же вони атакують усі торгові судна без розбору... страждають також судна, які належать туркам або пливуть під турецьким прапором", - сказав глава МЗС Туреччини.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Туреччина закликала Україну та Росію забезпечити безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі після атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ, унаслідок якої було пошкоджено турецьке вантажне судно, а троє членів екіпажу зазнали тяжких поранень.

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