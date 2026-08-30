Посла України Джеляла викликали до МЗС Туреччини через атаки на судна в Чорному морі, - ЗМІ

Посла України в Туреччині Нарімана Джеляла викликали до турецького МЗС після атак біля російського узбережжя Чорного моря на два судна, які експлуатують компанії з Туреччини.

Про це пише агентство Anadolu з посиланням на джерела в МЗС Туреччини, інформує Цензор.НЕТ.

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Атака на судна

За даними агентства, судно Lider Bordo Mavi було атаковане 26 серпня біля російського портового міста Туапсе в Чорному морі. Наступного дня судно Lider Kocatepe, яке було направлене для буксирування першого судна, також зазнало атаки. Обидва судна перебувають в експлуатації турецьких компаній.

Позиція Анкари

Після цих інцидентів посла України в Анкарі викликали до турецького МЗС.

"Під час зустрічі було передано реакцію Туреччини на атаки, а також зроблено необхідні попередження щодо необхідності забезпечення безпеки життя, майна, судноплавства та навколишнього середовища в Чорному морі", - повідомляє агентство.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Туреччина закликала Україну та Росію забезпечити безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі після атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ, унаслідок якої було пошкоджено турецьке вантажне судно, а троє членів екіпажу зазнали тяжких поранень.

Також повідомлялося, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан звернувся до Росії та України із закликом запровадити мораторій на атаки по торгових суднах у Чорному морі.

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