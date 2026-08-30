Росія атакує Україну ударними та реактивними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері неділі, 30 серпня, Росія продовжує атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ударних БпЛА

О 19:05 - Київ - реактивний БпЛА над містом - в південно-західному напрямку.

О 19:19 - Реактивні БпЛА над Київським водосховищем - південним курсом.

О 19:24 - Миколаївщина - реактивний БпЛА з півдня.

Оновлена інформація

О 19:35 - Реактивний БпЛА на північ Житомирщини з Київщини.

О 19:58 - Повітряні сили повідомляють:

Реактивний БпЛА на півночі Рівненщини - західним курсом.

БпЛА на Київщині - курс на Ржищів.

БпЛА на околицях Миколаєва - південним курсом.

О 20:10 - Реактивний БпЛА повз н.п. Маневичі (Волинська обл.) - південно-західним курсом.

О 20:15 - Баражуючі боєприпаси "Бандероль" у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

О 20:32 - Київ - БпЛА повз Теремки - північно-західним курсом.

О 20:34 - Група БпЛА на півдні Миколаївщини - курс на Одещину.

О 20:42 - Київщина - реактивні БпЛА курсом на Ірпінь з півночі.

О 20:56 - Київ - реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня.

О 20:58 - КАБи на Дніпропетровщину.

О 20:59 - Чернігівщина: групи реактивних БпЛА повз Славутич у напрямку Київщини.

О 21:00 - КАБи на Харківщину.

О 21:03 - Повітряні сили повідомляють:

Полтавщина - група реактивних курсом на захід.

Черкащина - реактивний БпЛА південним курсом.

Група реактивних БпЛА на Одещині - курсом на Вінниччину.

Харківщина - реактивний БпЛА - курс на південь.

Дніпропетровщина - БпЛА повз Шахтарське - західним курсом.

Оновлена інформація

О 21:25 - Вінниччина - реактивний БпЛА на/повз Липовець, курс - північно-західний.

О 21:29 - Київ - реактивний БпЛА над містом.

О 21:38 - КАБи на Харківщину та Донеччину.

О 21:42 - Київщина:реактивний БпЛА курсом на Козин, Васильків курсом на захід.

О 21:47 - Реактивні БпЛА на Житомирщині у напрямку Любара зі сходу.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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