Росія атакує Україну ударними та реактивними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері неділі, 30 серпня, Росія продовжує атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА
О 19:05 - Київ - реактивний БпЛА над містом - в південно-західному напрямку.
О 19:19 - Реактивні БпЛА над Київським водосховищем - південним курсом.
О 19:24 - Миколаївщина - реактивний БпЛА з півдня.
Оновлена інформація
О 19:35 - Реактивний БпЛА на північ Житомирщини з Київщини.
О 19:58 - Повітряні сили повідомляють:
- Реактивний БпЛА на півночі Рівненщини - західним курсом.
- БпЛА на Київщині - курс на Ржищів.
- БпЛА на околицях Миколаєва - південним курсом.
О 20:10 - Реактивний БпЛА повз н.п. Маневичі (Волинська обл.) - південно-західним курсом.
О 20:15 - Баражуючі боєприпаси "Бандероль" у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.
О 20:32 - Київ - БпЛА повз Теремки - північно-західним курсом.
О 20:34 - Група БпЛА на півдні Миколаївщини - курс на Одещину.
О 20:42 - Київщина - реактивні БпЛА курсом на Ірпінь з півночі.
О 20:56 - Київ - реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня.
О 20:58 - КАБи на Дніпропетровщину.
О 20:59 - Чернігівщина: групи реактивних БпЛА повз Славутич у напрямку Київщини.
О 21:00 - КАБи на Харківщину.
О 21:03 - Повітряні сили повідомляють:
- Полтавщина - група реактивних курсом на захід.
- Черкащина - реактивний БпЛА південним курсом.
- Група реактивних БпЛА на Одещині - курсом на Вінниччину.
- Харківщина - реактивний БпЛА - курс на південь.
- Дніпропетровщина - БпЛА повз Шахтарське - західним курсом.
Оновлена інформація
О 21:25 - Вінниччина - реактивний БпЛА на/повз Липовець, курс - північно-західний.
О 21:29 - Київ - реактивний БпЛА над містом.
О 21:38 - КАБи на Харківщину та Донеччину.
О 21:42 - Київщина:реактивний БпЛА курсом на Козин, Васильків курсом на захід.
О 21:47 - Реактивні БпЛА на Житомирщині у напрямку Любара зі сходу.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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