Кредит в 90 млрд евро покроет лишь две трети потребностей Украины в 2026-27 годах, - Еврокомиссия

Предложенный Украине кредит в размере 90 млрд евро должен покрыть две трети ее бюджетных и оборонных потребностей в 2026-2027 годах. В то же время в ЕС подчеркнули, что для покрытия остальных потребностей необходима помощь международных партнеров.

Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Она напомнила, что кредит в размере 90 млрд евро должен покрыть две трети бюджетных и военных потребностей Украины.

"Когда мы предложили кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, идея заключалась… в том, чтобы он покрыл бюджетные и оборонные потребности на 2026-2027 годы - две трети этих потребностей. Именно таким был расчет: он должен был покрыть две трети потребностей Украины в этих сферах в течение двух лет", - пояснила Пиньо.

В то же время она добавила, что "остается одна треть, которую ЕС покрыть не может и в отношении которой мы призвали наших партнеров подключиться и присоединиться".

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Эти выплаты, по словам пресс-секретаря, связаны с реформами, которые внедряются в Украине, что является "критически важным аспектом".

"Мы очень хорошо продвигаемся с выплатами на основании запросов Украины, которые сейчас оцениваются, но они, опять же, связаны с реформами, которые постепенно внедряются. Такой план выплат уже сам по себе является чрезвычайно амбициозным", - сказала она.

"Мы очень хорошо знаем, что у Украины очень, очень значительные потребности, чтобы быть способной сдерживать дальнейшую агрессию. Мы сейчас сосредоточены, как я уже сказала, на том, что уже является очень амбициозным планом выплат. И на данный момент именно на этом сосредоточено наше внимание", - подытожила Пиньо.

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