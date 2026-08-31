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Новости Ракеты к Patriot для Украины Ракеты к Patriot
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Евросоюз оказывает давление на Испанию и Грецию, чтобы те передали Украине ракеты для Patriot

patriot,פטриот

Европейская комиссия оказывает давление на Грецию и Испанию, у которых еще имеется значительный запас ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, с целью их передачи Украине.

Об этом пишут Bloomberg, Euronews и Politico со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

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Этот вопрос обсудят 1-2 сентября на встрече министров обороны и иностранных дел ЕС в Дублине.

Запасы ракет у стран ЕС

В настоящее время Испания и Греция обладают одними из крупнейших запасов Patriot среди союзников Украины. В частности, речь идет о PAC-2 — к тому же у части запасов этих стран вскоре истечет срок годности.

В то же время Греция неоднократно отказывалась и аргументировала это тем, что сама нуждается в них для защиты греческого воздушного пространства из-за напряженных отношений с Турцией. Испания еще в марте заявляла, что передаст Украине 5 перехватчиков PAC-2.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запасы Patriot в Европе критически сократились, Украина страдает больше всего — Associated Press

Один из дипломатов ЕС отметил, что нежелание Мадрида и Афин расставаться с ракетами — не новость, но проблема становится все острее, поскольку Зеленский сейчас активнее требует новых боеприпасов: Patriot для Украины стал "главной темой лета".

Помощь стран Азии

Европейская служба внешних дел также ведет переговоры с азиатскими странами — Южной Кореей и Японией — о передаче Украине перехватчиков для Patriot. Однако европейцы опасаются, что этому помешает напряженность в отношениях обеих этих стран с Китаем.

Один из дипломатов признал, что проблема ракетных запасов Украины является "очень серьезной", но встреча во вторник носит неформальный характер и поэтому вряд ли принесет ощутимый результат.

  • Сейчас Киев размышляет, не использовать ли следующий транш из 90-миллиардного кредитного пакета ЕС для закупки противоракетных систем — либо того самого Patriot, либо его франко-итальянского аналога SAMP/T NG.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила немного ракет для Patriot. Нужно больше, — Зеленский

Автор: 

Греция (715) Еврокомиссия (1717) Испания (964) Евросоюз (18856) Patriot (570)
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Топ комментарии
+3
Не дадуть - в них відмовки - на греків турки косо дивляться - на іспанців маври лізуть
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31.08.2026 21:41 Ответить
+1
Відбиватись від натовпів африканських маврів на пляжах і від окупасів в своїх домівках іспанці можуть і без Петріотів.
А от у Греції задавнений конфлікт з Туреччиною через острови, а у турків є своя балістика.
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31.08.2026 21:49 Ответить
+1
хмммм......
***** планує другий фронт, от от.
всі аналітики так кажуть!
і доні дуже любить друга владіміра.
а ви вимагаєте ракети у іспанії та греції, для якоїсь там україни?
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31.08.2026 21:51 Ответить

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