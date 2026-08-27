Запасы Patriot в Европе критически сократились, Украина страдает больше всего, — Associated Press
В Европе столкнулись с критической нехваткой ракет-перехватчиков для систем Patriot, причем наиболее остро дефицит ощущается в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Associated Press со ссылкой на представителей Министерства обороны США в Европе и НАТО, которые высказались на условиях анонимности.
Запасы Patriot в Европе оказались недостаточными
По словам представителя американского Минобороны, наибольшую обеспокоенность вызывает нехватка ракет-перехватчиков Patriot, способных сбивать российские баллистические ракеты.
Представитель НАТО также подтвердил, что запасы ракет Patriot у американских войск и сил НАТО в Европе являются недостаточными.
Американский чиновник заявил, что в случае российского ракетного удара НАТО может оказаться в ситуации, подобной той, в которой сейчас находится Украина. По его словам, Альянс в таком случае может быть вынужден "принимать удар за ударом".
По данным издания, ситуация обострилась после начала войны США против Ирана. Американские запасы ракет в Европе перебросили на Ближний Восток, где США и союзники из стран Персидского залива использовали значительное количество перехватчиков Patriot для уничтожения иранских дронов и ракет.
НАТО и Пентагон отрицают масштабы дефицита
Наиболее остро нехватка ракет Patriot ощущается в Украине. По словам источников, американские войска в Европе также испытывают критическую нехватку ракет ATACMS.
В то же время старший военный представитель НАТО, полковник армии США Мартин О'Доннелл, заявил, что информация о дефиците ракет Patriot в Европе "просто не соответствует действительности".
По его словам, НАТО способно "отбивать удары" и располагает достаточным количеством боеприпасов для противовоздушной обороны, чтобы защищать себя и одновременно помогать Украине.
Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл также назвал утверждения о дефиците американских боеприпасов ложными.
Одной из альтернатив Patriot может стать франко-итальянская система ПВО SAMP/T NG. Франция пообещала ускорить ее поставку Украине. По словам производителя, модернизированная система должна лучше противостоять баллистическим ракетам.
В то же время SAMP/T NG еще не прошла боевых испытаний. Действующая версия SAMP/T имеет меньшую дальность действия, чем Patriot.
По данным источников, с начала войны с Ираном США использовали 65% ракет Patriot — около 1500 из 2330 перехватчиков, имеющихся в распоряжении страны.
В этом году планируется изготовить около 600 ракет Patriot, в том числе для Европы. К 2030 году производство планируется увеличить до 2000 ракет в год.
По данным НАТО, первый в Европе завод по производству ракет Patriot должен открыться в Германии в сентябре. Поставки, вероятно, начнутся в начале следующего года.
Первые ракеты должны получить страны, которые уже сделали заказ. Среди них — Германия, Нидерланды, Румыния и Испания.
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