Польша получит новые истребители пятого поколения F-35: самолеты уже в пути

Польша получит еще пять истребителей пятого поколения F-35A.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте вице-премьер-министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша всети X.

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Еще пять F-35 направляются в Польшу

По словам Косиняка-Камиша, новые истребители направляются на 32-ю базу тактической авиации.

"К 32-й базе тактической авиации направляются еще пять самолетов F-35 с польской шахматной доской. Это укрепление потенциала не только Военно-воздушных сил, но и всей системы безопасности, которую мы создаем вместе с нашими союзниками", - отметил он.

После прибытия этих самолетов у Польши будет уже восемь истребителей F-35. Первые три самолета прибыли на 32-ю базу в Ласке в мае.

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В Польше планируют получить 32 истребителя к 2030 году

Всего Польша заказала у США 32 истребителя F-35A Lightning II. Они получили название Husarz.

Стоимость контракта, заключенного в 2020 году, составляет около 4,6 млрд долларов. До конца этого года Польша рассчитывает получить 14 самолетов F-35, а до конца 2027 года - еще 12.

Все 32 заказанных истребителя должны быть поставлены к 2030 году.

F-35A Lightning II - это многоцелевой истребитель пятого поколения. Он предназначен для выполнения различных боевых задач, в частности воздушного боя, разведки и поражения наземных целей.

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