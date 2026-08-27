Польща отримає нові винищувачі п’ятого покоління F-35: літаки вже в дорозі
Польща отримає ще п’ять винищувачів п’ятого покоління F-35A.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі віцепрем’єр-міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в мережі X.
Ще п’ять F-35 прямують до Польщі
За словами Косіняка-Камиша, нові винищувачі прямують до 32-ї бази тактичної авіації.
"До 32-ї бази тактичної авіації прямують ще п’ять літаків F-35 з польською шахівницею. Це посилення спроможностей не лише Повітряних сил, а й усієї системи безпеки, яку ми створюємо разом з нашими союзниками", – зазначив він.
Після прибуття цих літаків Польща матиме вже вісім винищувачів F-35. Перші три літаки прибули на 32-гу базу в Ласку в травні.
У Польщі планують отримати 32 винищувачі до 2030 року
Загалом Польща замовила у США 32 винищувачі F-35A Lightning II. Вони отримали назву Husarz.
Вартість контракту, укладеного у 2020 році, становить близько 4,6 млрд доларів. До кінця цього року Польща очікує отримати 14 літаків F-35, а до кінця 2027 року – ще 12.
Усі 32 замовлені винищувачі мають бути поставлені до 2030 року.
F-35A Lightning II – це багатоцільовий винищувач п’ятого покоління. Він призначений для виконання різних бойових завдань, зокрема повітряного бою, розвідки та ураження наземних цілей.
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