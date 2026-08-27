Запаси Patriot у Європі критично скоротилися, Україна потерпає найбільше - Associated Press

У Європі зіткнулися з критичною нестачею ракет-перехоплювачів для систем Patriot, причому найгостріше дефіцит відчувається в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Associated Press із посиланням на представників Міністерства оборони США в Європі та НАТО, які говорили на умовах анонімності.

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Запаси Patriot у Європі виявилися недостатніми

За словами представника американського Міноборони, найбільше занепокоєння викликає нестача ракет-перехоплювачів Patriot, які можуть збивати російські балістичні ракети.

Представник НАТО також підтвердив, що запаси ракет Patriot в американських військ та силах НАТО в Європі є недостатніми.

Американський чиновник заявив, що у разі російського ракетного удару НАТО може опинитися в ситуації, подібній до тієї, у якій зараз перебуває Україна. За його словами, Альянс у такому разі може бути змушений "приймати удар за ударом".

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За даними видання, ситуація загострилася після початку війни США проти Ірану. Американські запаси ракет у Європі перекинули на Близький Схід, де США та союзники з країн Перської затоки використовували значну кількість перехоплювачів Patriot для знищення іранських дронів і ракет.

НАТО та Пентагон заперечують масштаб дефіциту

Найгостріше нестача ракет Patriot відчувається в Україні. За словами джерел, американські війська в Європі також мають критичну нестачу ракет ATACMS.

Водночас старший військовий речник НАТО, полковник армії США Мартін О'Доннелл, заявив, що інформація про дефіцит ракет Patriot у Європі "просто не відповідає дійсності".

За його словами, НАТО здатне "відбивати удари" та має достатню кількість боєприпасів для протиповітряної оборони, щоб захищати себе й одночасно допомагати Україні.

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Головний речник Пентагону Шон Парнелл також назвав твердження про дефіцит американських боєприпасів неправдивими.

Однією з альтернатив Patriot може стати французько-італійська система ППО SAMP/T NG. Франція пообіцяла прискорити її поставку Україні. За словами виробника, модернізована система має краще протидіяти балістичним ракетам.

Водночас SAMP/T NG ще не пройшла бойових випробувань. Чинна версія SAMP/T має меншу дальність дії, ніж Patriot.

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За даними джерел, від початку війни з Іраном США використали 65% ракет Patriot — близько 1500 із 2330 перехоплювачів, які є в розпорядженні країни.

Цього року планують виготовити близько 600 ракет Patriot, зокрема для Європи. До 2030 року виробництво планують збільшити до 2000 ракет на рік.

За даними НАТО, перший у Європі завод із виробництва ракет Patriot має відкритися в Німеччині у вересні. Поставки, ймовірно, розпочнуться на початку наступного року.

Перші ракети мають отримати країни, які вже зробили замовлення. Серед них — Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія.

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