Норвегія посилює захист авіабаз: перша протидронова установка заступила на чергування

У Норвегії заступила на чергування перша спеціалізована установка для виявлення та збиття ворожих безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише норвезька суспільна телерадіокомпанія NRK.

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Нова система захищатиме норвезьку авіабазу

Установка почала працювати на злітній смузі однієї з авіабаз неподалік Тронгейма. На цьому об'єкті працюватимуть нові винищувачі F-35.

Йдеться про першу протидронову установку Counter Unmanned Aerial Systems, спеціально розроблену для боротьби з безпілотниками.

Система призначена для захисту стаціонарних об'єктів від дронів вагою до 150 кг. Вона здатна виявляти та ідентифікувати безпілотники, а за необхідності – нейтралізувати їх.

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Підготовка до розгортання таких систем розпочалася після того, як у вересні 2025 року поблизу бази помітили підозрілі БпЛА. Ці випадки прискорили роботу зі створення протидронового захисту.

Згодом ще кілька таких установок мають захищати інші об'єкти Збройних сил Норвегії.

Раніше повідомлялося, що Естонія планує збудувати в Латвії завод з виробництва вибухових речовин і боєприпасів.

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