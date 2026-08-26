Проросійські хакери заявили про атаки на Норвегію через підтримку України
Проросійське хакерське угруповання Server Killers взяло на себе відповідальність за нещодавні кібератаки проти Норвегії. Свої дії хакери прямо пов’язали з підтримкою України норвезькою владою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує норвезький телеканал TV2.
Хакери назвали причиною підтримку України
У своєму Telegram-каналі Server Killers заявили, що почали атакувати Норвегію після того, як країна підписала з Україною угоду про стратегічне партнерство.
Ще однією причиною хакери назвали рішення Осло продовжити фінансову підтримку України у 2027 році.
Норвезькі журналісти припускають, що серед атак, про які заявило угруповання, може бути інцидент із витоком інформації про бюджет, що стався у неділю.
Водночас норвезьке Агентство з питань цифровізації вже третій день перебуває під масштабною кібератакою. Через неї виникли збої в роботі десятків державних сервісів.
У наведених даних немає підтвердження, що саме Server Killers стоїть за всіма цими інцидентами. Наразі угруповання лише заявило про свою відповідальність.
Server Killers атакували й інші країни
Server Killers називає себе проросійською хакерською групою та діє з 2023 року.
У серпні 2026 року угруповання вже брало на себе відповідальність за низку інших кібератак. Зокрема, хакери заявляли про атаки на румунські та канадські вебсайти.
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