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Проросійські хакери заявили про атаки на Норвегію через підтримку України

Проросійські хакери заявили про кібератаки на Норвегію через підтримку України

Проросійське хакерське угруповання Server Killers взяло на себе відповідальність за нещодавні кібератаки проти Норвегії. Свої дії хакери прямо пов’язали з підтримкою України норвезькою владою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує норвезький телеканал TV2.

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Хакери назвали причиною підтримку України

У своєму Telegram-каналі Server Killers заявили, що почали атакувати Норвегію після того, як країна підписала з Україною угоду про стратегічне партнерство.

Ще однією причиною хакери назвали рішення Осло продовжити фінансову підтримку України у 2027 році.

Норвезькі журналісти припускають, що серед атак, про які заявило угруповання, може бути інцидент із витоком інформації про бюджет, що стався у неділю.

Водночас норвезьке Агентство з питань цифровізації вже третій день перебуває під масштабною кібератакою. Через неї виникли збої в роботі десятків державних сервісів.

У наведених даних немає підтвердження, що саме Server Killers стоїть за всіма цими інцидентами. Наразі угруповання лише заявило про свою відповідальність.

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Server Killers атакували й інші країни

Server Killers називає себе проросійською хакерською групою та діє з 2023 року.

У серпні 2026 року угруповання вже брало на себе відповідальність за низку інших кібератак. Зокрема, хакери заявляли про атаки на румунські та канадські вебсайти.

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Норвегія (694) хакер (951) кібератака (338)
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