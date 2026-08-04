Російські хакери шпигують через Wi-Fi у готелях: Microsoft попереджає про нову схему атак

Російське хакерське угруповання Midnight Blizzard атакує користувачів через публічні Wi-Fi-мережі в готелях. Microsoft закликає не встановлювати оновлення зі спливаючих вікон та уникати відкритих мереж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

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Хакерське угруповання Midnight Blizzard, яке пов'язують зі Службою зовнішньої розвідки рф, зламує обладнання публічних Wi-Fi-мереж.



Основна мета — отримати доступ до пристроїв людей, які до них підключаються.

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Як працює схема

Після підключення жертви бачать фейкові сторінки входу в Microsoft 365 або повідомлення про нібито необхідне оновлення Windows чи браузера.



Насправді таким чином на комп'ютер встановлюють шкідливе програмне забезпечення, яке краде паролі, документи, токени доступу та навіть може отримати доступ до вебкамери й мікрофона.

Хто стає жертвами

Найчастіше мішенями стають дипломати, держслужбовці та працівники IT-компаній у Європі й США. Водночас під загрозою може опинитися будь-хто, хто користується відкритими Wi-Fi-мережами.





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☝️ Microsoft радить не встановлювати оновлення через спливаючі повідомлення у публічних мережах, уважно перевіряти сторінки авторизації та, за можливості, використовувати мобільний інтернет або власну точку доступу замість громадського Wi-Fi.