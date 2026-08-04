Российские хакеры шпионят через Wi-Fi в отелях: Microsoft предупреждает о новой схеме атак
Российская хакерская группировка Midnight Blizzard атакует пользователей через общедоступные Wi-Fi-сети в отелях. Microsoft призывает не устанавливать обновления из всплывающих окон и избегать открытых сетей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.
Хакерская группировка Midnight Blizzard, которую связывают со Службой внешней разведки РФ, взламывает оборудование публичных Wi-Fi-сетей.
Основная цель — получить доступ к устройствам людей, которые к ним подключаются.
Как работает схема
После подключения жертвы видят поддельные страницы входа в Microsoft 365 или сообщения о якобы необходимом обновлении Windows или браузера.
На самом деле таким образом на компьютер устанавливается вредоносное программное обеспечение, которое крадет пароли, документы, токены доступа и даже может получить доступ к веб-камере и микрофону.
Кто становится жертвами
Чаще всего мишенями становятся дипломаты, госслужащие и сотрудники IT-компаний в Европе и США. В то же время под угрозой может оказаться любой, кто пользуется открытыми Wi-Fi-сетями.
☝️ Microsoft рекомендует не устанавливать обновления через всплывающие уведомления в публичных сетях, внимательно проверять страницы авторизации и, по возможности, использовать мобильный интернет или собственную точку доступа вместо общественного Wi-Fi.
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