Российские хакеры шпионят через Wi-Fi в отелях: Microsoft предупреждает о новой схеме атак

Российская хакерская группировка Midnight Blizzard атакует пользователей через общедоступные Wi-Fi-сети в отелях. Microsoft призывает не устанавливать обновления из всплывающих окон и избегать открытых сетей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

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Хакерская группировка Midnight Blizzard, которую связывают со Службой внешней разведки РФ, взламывает оборудование публичных Wi-Fi-сетей.



Основная цель — получить доступ к устройствам людей, которые к ним подключаются.

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Как работает схема

После подключения жертвы видят поддельные страницы входа в Microsoft 365 или сообщения о якобы необходимом обновлении Windows или браузера.



На самом деле таким образом на компьютер устанавливается вредоносное программное обеспечение, которое крадет пароли, документы, токены доступа и даже может получить доступ к веб-камере и микрофону.

Кто становится жертвами

Чаще всего мишенями становятся дипломаты, госслужащие и сотрудники IT-компаний в Европе и США. В то же время под угрозой может оказаться любой, кто пользуется открытыми Wi-Fi-сетями.





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☝️ Microsoft рекомендует не устанавливать обновления через всплывающие уведомления в публичных сетях, внимательно проверять страницы авторизации и, по возможности, использовать мобильный интернет или собственную точку доступа вместо общественного Wi-Fi.