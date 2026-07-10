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Новости Шпионаж в пользу РФ Поставки оружия для Украины
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Россия взломала IP-камеры дверных звонков возле баз НАТО для отслеживания маршрутов поставок оружия в Украину, — The Telegraph

путін

Связанные с Кремлем хакеры массово взламывали в странах НАТО и в Украине подключенные к интернету бытовые и коммерческие IP-камеры, направленные на стратегические логистические маршруты. Целью противника было отслеживание точных объемов и типов иностранного вооружения, направляющегося в Киев.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на разведку и контрразведку Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

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Китайский импорт и стандартные пароли: как действуют хакеры РФ

Совместное расследование выявило, что российская операция была направлена на камеры, установленные вдоль военных транспортных маршрутов, с целью выяснения, какое именно вооружение доставляется в Киев.

"Организации, имеющие IP-камеры [камеры с подключением к интернету] на этих маршрутах, уже получили предупреждение, чтобы они могли принять меры", — предупредили ведомства после раскрытия того, что они назвали "масштабной российской операцией".

Операция затронула "европейские государства-члены НАТО, включая Нидерланды, и Украину", говорится в выводах разведки.

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  • По информации нидерландского ведомства по безопасности, стремительное распространение IP-камер (камер с доступом к интернету) и систем "умного дома" (в частности, дверных звонков с видеофиксацией) за последние годы произошло благодаря массовому и дешевому китайскому импорту. Однако большинство европейских потребителей и мелких предприятий совершенно небрежно относятся к защите этих устройств.

Российские хакеры используют автоматизированные общедоступные приложения для сканирования глобальной сети и выявления уязвимых устройств. Контрразведка констатирует:

"Когда IP-камера идентифицирована, злоумышленник может попытаться получить к ней доступ через интернет. Это часто относительно легко, поскольку многие подключенные к интернету IP-камеры недостаточно защищены — часто имеют стандартные пароли, устаревшее программное обеспечение и стандартные настройки".

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Новая реальность технологической войны

Британские аналитики отмечают, что взлом гражданской инфраструктуры видеонаблюдения стал привычной и экономически выгодной практикой современных войн — он значительно дешевле запуска дронов и обеспечивает эффект оперативной неожиданности, ведь владельцы годами не знают о взломе. Наземные камеры также дают уникальный ракурс местности, недоступный традиционной авиаразведке.

Аналогичные методы ранее успешно применяли и украинские киберспециалисты для корректировки огня по объектам в РФ, в частности во время первой атаки морских дронов на базу Черноморского флота в Новороссийске. Кроме того, подобную тактику тотального взлома сети камер в Тегеране использовали ЦРУ и израильский Моссад, чтобы вычислить точное местонахождение бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи непосредственно перед ликвидационным авиаударом.

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НАТО (10778) Нидерланды (1710) оружие (10485) хакер (1175) шпионаж (1499)
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Топ комментарии
+4
Якщо китайські, ніхто ні чого не ломав.
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10.07.2026 23:36 Ответить
+4
Ну, китайский ширпотреб он такой - с двойным, а то и с тройным дном. Практически все эти камеры китайских домофонов имеют выход в сеть для работы со своим облаком за 0.01 евро.
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10.07.2026 23:40 Ответить
+2
На треба ліпити галіматню, як якутський скульптор з лайна!
Китайське IT-лайно, давно, ще з 2014 року, московіти використовують проти країн ЄС НАТО України!!
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10.07.2026 23:56 Ответить

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