ГУР получило секретные данные ключевого предприятия ВПК РФ "Полюс"

Специалисты ГУР Минобороны Украины в рамках спецоперации в российском киберпространстве получили стратегически важный массив закрытых данных одного из ключевых предприятий ВПК государства-агрессора — научно-исследовательского института "Полюс" им. М. Стельмаха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

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ГУР получило закрытые данные одного из ключевых предприятий ВПК РФ

Речь идет о десятках гигабайт внутреннего документооборота и служебной информации руководящих и технических звеньев института, который является законной военной целью для Сил безопасности и обороны Украины.

Как отмечается, НИИ "Полюс" — один из ведущих научно-исследовательских и производственных центров государства-агрессора, входящий в орбиту корпорации "Ростех". Институт специализируется на высокотехнологичных разработках — лазерных технологиях, инерционных системах и квантовой электронике.

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Полученная разведчиками база содержит информацию об имеющихся и перспективных проектах противника в сфере производства высокоточного вооружения, а также модернизации — в частности, путем использования иностранных компонентов — ракетного оружия и беспилотников, которые Россия использует для ведения геноцидной войны против Украины.

Документы подтверждают зависимость российского ВПК от китайских компонентов

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что российский ВПК всё больше погружается в зависимость от поставок компонентов из Китая. Например, оптические детали, произведённые китайскими компаниями, являются ключевыми в системах навигации и наведения всех типов ракет оперативно-тактического уровня "Искандер".

Особое важное место в производственных процессах, касающихся систем навигации, стабилизации и наведения различных типов российских ракет и дронов, занимают лазерные гироскопы Тяньцзиньского навигационного института (КНР).

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Разведка раскрыла разработку лазерного антидронового комплекса РФ

НИИ "Полюс" прилагает значительные усилия к проекту создания российского лазерного антидронового комплекса, в частности его главной составляющей — технологической системы, которая должна обнаруживать, сопровождать и удерживать цель в поле действия лазера. Согласно документам, агрессор уже приступил к этапу испытаний экспериментальных образцов указанного лазерного комплекса на территории Брянской области.

Массив закрытой информации НИИ "Полюс" позволяет определить приоритетные направления работы высокотехнологичной составляющей ВПК государства-агрессора России, раскрывает производственные цепочки, демонстрирует слабые места врага, а также его попытки в условиях санкций и изоляции обеспечивать иностранными компонентами производство различных типов вооружений для продолжения террористических ударов по Украине.

База содержит данные о разработчиках российского вооружения

Кроме того, база НИИ "Полюс" содержит персональные данные всех причастных к производству смертоносного оружия российских конструкторов, инженеров и других специалистов, ответственных за военные преступления в ходе начатой Россией геноцидной войны против Украины.