ГУР отримало секретні дані ключового підприємства ВПК РФ "Полюс"

Фахівці ГУР МО України в межах спецоперації в російському кіберпросторі здобули стратегічно важливий масив закритих даних одного з ключових підприємств ВПК держави-агресора - науково-дослідного інституту "Полюс" ім. м. Стельмаха.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

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ГУР отримало закриті дані одного з ключових підприємств ВПК РФ

Йдеться про десятки гігабайт внутрішнього документообігу та службової інформації керівної та технічної ланок інституту, який є законною військовою ціллю для Сил безпеки та оборони України.

Як зазначається, НДІ "Полюс" - один з провідних науково-дослідних та виробничих центрів держави-агресора, який входить до орбіти корпорації "Ростєх". Інститут спеціалізується на високотехнологічних розробках - лазерних технологіях, інерційних системах та квантовій електроніці.

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Здобута розвідниками база містить інформацію про наявні й перспективні проєкти противника у сфері виробництва високоточних озброєнь, а також модернізації - зокрема шляхом використання іноземних компонентів - ракетної зброї та безпілотників, які росія використовує для ведення геноцидної війни проти України.

Документи підтверджують залежність російського ВПК від китайських компонентів

Аналіз отриманих даних свідчить - російський ВПК дедалі більше поринає в залежність від постачань компонентів з Китаю. Наприклад, оптичні деталі, вироблені китайськими компаніями, є ключовими в системах навігації та наведення всіх типів ракет оперативно-тактичного рівня "Іскандер".

Окреме важливе місце у виробничих процесах, що стосуються систем навігації, стабілізації та наведення різних типів російських ракет і дронів, відіграють лазерні гіроскопи Тяньцзиньського навігаційного інституту (КНР).

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Розвідка розкрила розробку лазерного антидронового комплексу РФ

Значних зусиль НДІ "Полюс" докладає до проєкту створення російського лазерного антидронового комплексу, зокрема його головної складової - технологічної системи, яка має виявляти, супроводжувати та утримувати ціль у полі дії лазера. Згідно з документами, агресор вже приступив до етапу випробувань експериментальних зразків вказаного лазерного комплексу на території Брянської області.

Здобутий кіберфахівцями ГУР МО України масив закритої інформації НДІ "Полюс" дозволяє визначити пріоритетні напрямки роботи високотехнологічної складової ВПК держави-агресора Росії, розкриває виробничі ланцюги, демонструє слабкі місця ворога, а також його спроби в умовах санкцій та ізоляції забезпечувати іноземними компонентами виробництво різних типів озброєнь для продовження терористичних ударів по Україні.

База містить дані про розробників російського озброєння

Крім того, база НДІ "Полюс" містить персональні дані усіх причетних до виробництва смертоносної зброї російських конструкторів, інженерів та інших фахівців, відповідальних за воєнні злочини під час розпочатої росією геноцидної війни проти України.