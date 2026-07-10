РФ зламала IP-камери дверних дзвінків біля баз НАТО для відстеження маршрутів постачання зброї в Україну, - The Telegraph

Пов'язані з Кремлем хакери масово зламували у країнах НАТО та в Україні підключені до інтернету побутові та комерційні IP-камери, спрямовані на стратегічні логістичні маршрути. Метою ворога було відстеження точних обсягів та типів іноземного озброєння, що прямує до Києва.

Про це пише The Telegraph з посиланням на розвідку та контррозвідку Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.

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Китайський імпорт та стандартні паролі: як діють хакери РФ

Спільне розслідування виявило, що російська операція була спрямована на камери, спрямовані на військові транспортні маршрути, з метою виявлення, яке саме озброєння доставляється до Києва.

"Організації, що мають IP-камери [камери з підключенням до Інтернету] на цих маршрутах, вже отримали попередження, щоб вони могли вжити заходів", — попередили відомства після викриття того, що вони назвали "масштабною російською операцією".

Операція торкнулась "європейських держав-членів НАТО, включно з Нідерландами, та України", йдеться у висновках розвідки.

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За інформацією нідерландського безпекового відомства, стрімке поширення IP-камер (камери з доступом до інтернету) та систем "розумного дому" (зокрема, дверних дзвінків із відеофіксацією) за останні роки відбулося завдяки масовому та дешевому китайському імпорту. Проте більшість європейських споживачів та дрібних підприємств абсолютно недбало ставляться до захисту цих пристроїв.

Російські хакери використовують автоматизовані загальнодоступні застосунки для сканування глобальної мережі та виявлення вразливих пристроїв. Контррозвідка констатує:

"Коли IP-камеру ідентифіковано, зловмисник може спробувати отримати до неї доступ через інтернет. Це часто відносно легко, оскільки багато підключених до інтернету IP-камер недостатньо захищені — часто мають стандартні паролі, застаріле програмне забезпечення та стандартні налаштування".

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Нова реальність технологічної війни

Британські аналітики наголошують, що злам цивільної інфраструктури відеоспостереження став звичною та економічно вигідною практикою сучасних воєн — вона значно дешевша за запуск дронів і забезпечує ефект операційної несподіванки, адже власники роками не знають про злам. Наземні камери також дають унікальний ракурс місцевості, недоступний традиційній авіарозвідці.

Аналогічні методи раніше успішно застосовували й українські кіберфахівці для корегування вогню по об'єктах у РФ, зокрема під час першої атаки морських дронів на базу Чорноморського флоту в Новоросійську. Крім того, подібну тактику тотального зламу мережі камер у Тегерані використали ЦРУ та ізраїльський Моссад, щоб вирахувати точне місцезнаходження колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї безпосередньо перед ліквідаційним авіаударом.

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