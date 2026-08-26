Пророссийские хакеры заявили об атаках на Норвегию из-за поддержки Украины

Пророссийская хакерская группировка Server Killers взяла на себя ответственность за недавние кибератаки против Норвегии. Свои действия хакеры напрямую связали с поддержкой Украины со стороны норвежских властей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает норвежский телеканал TV2.

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Хакеры назвали причиной поддержку Украины

В своем Telegram-канале Server Killers заявили, что начали атаковать Норвегию после того, как страна подписала с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве.

Еще одной причиной хакеры назвали решение Осло продолжить финансовую поддержку Украины в 2027 году.

Норвежские журналисты предполагают, что среди атак, о которых заявила группировка, может быть инцидент с утечкой информации о бюджете, произошедший в воскресенье.

В то же время норвежское Агентство по вопросам цифровизации уже третий день подвергается масштабной кибератаке. Из-за нее возникли сбои в работе десятков государственных сервисов.

В приведенных данных нет подтверждения того, что именно Server Killers стоит за всеми этими инцидентами. На данный момент группировка лишь заявила о своей ответственности.

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Server Killers атаковали и другие страны

Server Killers называет себя пророссийской хакерской группой и действует с 2023 года.

В августе 2026 года группировка уже брала на себя ответственность за ряд других кибератак. В частности, хакеры заявляли об атаках на румынские и канадские веб-сайты.

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