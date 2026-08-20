Хакеры атаковали радиостанцию и разместили фейк о планах Польши оккупировать Чехию
В Польше хакеры атаковали сайт радиостанции PiK в Быдгоще и опубликовали там ложную информацию о якобы планах страны захватить часть территории Чехии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
Материал имел заголовок: "Чешские СМИ: Польша планирует захватить территорию Чехии — МИД Чешской Республики получил документ".
Доступ к сайту получили благодаря похищенному паролю
Главный редактор Radio PiK Цезарий Войчак сообщил PAP, что киберпреступники получили доступ к сайту после кражи пароля одного из сотрудников радиостанции.
После обнаружения атаки радиостанция удалила ложную публикацию и сообщила об инциденте.
Делом занимается Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью.
Государственный научно-исследовательский институт также сообщил, что еще до атаки на радиостанцию в Быдгоще в Facebook распространялись ложные сведения о польско-чешской границе.
В соцсетях распространяли фейковый документ
Один из аккаунтов в соцсети якобы выдавал себя за посла Чехии в Польше Бжецислава Данцака.
В этом фейковом профиле была опубликована фотография якобы документа, который польское Министерство иностранных дел якобы направило чешской стороне.
Из документа следовало, что Польша якобы требует присоединить к своей территории часть чешских земель.
Таким образом, перед атакой на сайт радиостанции уже распространялись ложные утверждения относительно польско-чешской границы.
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