Хакеры атаковали радиостанцию и разместили фейк о планах Польши оккупировать Чехию

В Польше хакеры атаковали сайт радиостанции PiK в Быдгоще и опубликовали там ложную информацию о якобы планах страны захватить часть территории Чехии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

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Материал имел заголовок: "Чешские СМИ: Польша планирует захватить территорию Чехии — МИД Чешской Республики получил документ".

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Доступ к сайту получили благодаря похищенному паролю

Главный редактор Radio PiK Цезарий Войчак сообщил PAP, что киберпреступники получили доступ к сайту после кражи пароля одного из сотрудников радиостанции.

После обнаружения атаки радиостанция удалила ложную публикацию и сообщила об инциденте.

Делом занимается Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью.

Государственный научно-исследовательский институт также сообщил, что еще до атаки на радиостанцию в Быдгоще в Facebook распространялись ложные сведения о польско-чешской границе.

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В соцсетях распространяли фейковый документ

Один из аккаунтов в соцсети якобы выдавал себя за посла Чехии в Польше Бжецислава Данцака.

В этом фейковом профиле была опубликована фотография якобы документа, который польское Министерство иностранных дел якобы направило чешской стороне.

Из документа следовало, что Польша якобы требует присоединить к своей территории часть чешских земель.

Таким образом, перед атакой на сайт радиостанции уже распространялись ложные утверждения относительно польско-чешской границы.

Ранее сообщалось, что в Польше после кибератаки на медицинскую систему произошла утечка данных 19 миллионов человек.

Также мы писали, что РФ взломала IP-камеры дверных звонков возле баз НАТО для отслеживания маршрутов поставок оружия в Украину.

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