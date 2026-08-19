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Новости Украинцы в Польше
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Польша высылает украинку, которая в нетрезвом состоянии покусала полицейского: ей запретили въезд в страну на 5 лет

Польская полиция задержала украинку

Польша высылает 39-летнюю гражданку Украины, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укусила полицейского во время задержания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Polsat News.

Инцидент произошел в одном из жилых массивов города Замбрув в Подляском воеводстве.

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От задержания до больницы

Полиция Польши получила сообщение о женщине, которая лежала на тротуаре и не реагировала на попытки установить с ней контакт.

Правоохранители установили, что она находится под воздействием алкоголя. Медики осмотрели женщину и решили, что госпитализация ей не требуется.

После этого полицейские решили доставить ее в камеру для задержанных, где она должна была протрезветь.

При попытке надеть на 39-летнюю женщину наручники она вела себя агрессивно. Когда правоохранители сажали ее в служебный автомобиль, женщина укусила одного из полицейских.

Пострадавшего правоохранителя доставили в инфекционную больницу, где ему оказали необходимую помощь.

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Украинке запретили въезд в Польшу на 5 лет

Впоследствии женщине предъявили обвинение в оскорблении государственных служащих при исполнении ими служебных обязанностей и в нарушении физической неприкосновенности служащего.

За эти действия ей может грозить до трех лет лишения свободы.

Полиция обратилась с ходатайством о высылке гражданки Украины из Польши. Женщину передали Белостоцкой пограничной службе.

"Решение исполняется. Гражданке Украины запрещен въезд на территорию Польши на пять лет", — сообщила пресс-секретарь Подляского отделения Пограничной службы Катажина Зданович.

Ранее сообщалось, что воеводская полиция в польском Быдгоще задержала двух человек, причастных к нападению на украинских детей.

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Автор: 

Польша (9743) украинцы (2960)
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Топ комментарии
+5
Бухе бидло думало що воно вдома, це тільки тут так можна
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19.08.2026 21:01 Ответить
+2
Нічого, приїде в Україну, тут їй теж робота знайдеться - кусати не перекусати. На перехрестях уже затори з поліцейських авто. Кілька днів тому, проїжджаючи на своєму авто нарахував 11 поліцейських екіпажів на відрізку 3,5 км. Нехай кусає на здоров'я, щоб не запливали салом, а так хоч побігають за нею або від неї.
Одним словом, - Випердоляй із Польска і велкам ту Юкрайн! -
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19.08.2026 21:03 Ответить
+2
Готова штурмовичка.
Загризе ворогів
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19.08.2026 21:07 Ответить

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