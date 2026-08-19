Украина несколько месяцев тщетно добивается разрешения на поисковые работы в Польше, - посол Боднар

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что уже несколько месяцев безуспешно добивается получения хотя бы одного разрешения на поисковые работы украинских специалистов на территории Польши.

Об этом посол сообщил в эфире радио RMF 24, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление посла

Во время интервью дипломат призвал не разжигать общественное мнение в Польше вокруг тезиса о том, будто Украина не выдает польской стороне разрешения на поисковые и эксгумационные работы.

"Украина систематически, поочередно, выдает разрешения в соответствии с просьбами польской стороны. Именно для этого и существует рабочая группа… Я бы здесь обратился к польской стороне с просьбой выдать хотя бы одно разрешение на поисковые работы в Польше", — сказал Боднар.

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По его словам, он уже несколько месяцев добивается получения разрешения на проведение работ в Ласкуве.

"Но нет, мы его не получаем. Всегда какие-то бюрократические ограничения. Поэтому я публично обращаюсь с просьбой, чтобы польская сторона подготовила и выдала хотя бы одно разрешение", — добавил дипломат.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Волынской области во время эксгумаций обнаружили останки 32 человек, погибших в годы Второй мировой войны.

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