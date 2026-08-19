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Новости Эксгумация жертв Волынской трагедии Отношения Украины и Польши
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Украина несколько месяцев тщетно добивается разрешения на поисковые работы в Польше, - посол Боднар

Посол Украины в Польше Василий Боднар

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что уже несколько месяцев безуспешно добивается получения хотя бы одного разрешения на поисковые работы украинских специалистов на территории Польши.

Об этом посол сообщил в эфире радио RMF 24, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление посла

Во время интервью дипломат призвал не разжигать общественное мнение в Польше вокруг тезиса о том, будто Украина не выдает польской стороне разрешения на поисковые и эксгумационные работы.

"Украина систематически, поочередно, выдает разрешения в соответствии с просьбами польской стороны. Именно для этого и существует рабочая группа… Я бы здесь обратился к польской стороне с просьбой выдать хотя бы одно разрешение на поисковые работы в Польше", — сказал Боднар.

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По его словам, он уже несколько месяцев добивается получения разрешения на проведение работ в Ласкуве.

"Но нет, мы его не получаем. Всегда какие-то бюрократические ограничения. Поэтому я публично обращаюсь с просьбой, чтобы польская сторона подготовила и выдала хотя бы одно разрешение", — добавил дипломат.

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в Волынской области во время эксгумаций обнаружили останки 32 человек, погибших в годы Второй мировой войны.

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Автор: 

Боднар Василий (189) Польша (9743) эксгумация (186) Волынская трагедия (247)
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Топ комментарии
+15
Ну як замість голови у зелених пусті макітри, то домагайтесь і далі. Чого не було відразу розробити угоду на взаємні пошуки, з указанням місць, мети тощо.
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19.08.2026 19:44 Ответить
+8
Читайте історію ляхи це тіж самі гандони що і москалі. Ці дві потвори потрібно нах.й відсилати. Польща гівна європи. москалі шакали Євразії.
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19.08.2026 19:55 Ответить
+7
припиняйте копати на Волині .
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19.08.2026 19:49 Ответить

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