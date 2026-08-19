Україна кілька місяців марно домагається дозволу на пошукові роботи в Польщі, - посол Боднар

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що вже кілька місяців безрезультатно домагається отримання хоча б одного дозволу на пошукові роботи українських фахівців на території Польщі.

Про це посол сказав в ефірі радіо RMF 24, передає Цензор.НЕТ.

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Заява посла

Під час інтерв'ю дипломат закликав не розігрівати суспільну думку в Польщі навколо тези, ніби Україна не видає польській стороні дозволи на пошукові та ексгумаційні роботи.

"Україна систематично, по черзі, видає дозволи відповідно до прохань польської сторони. Саме для цього й існує робоча група… Я б тут звернувся до польської сторони з проханням видати хоча б один дозвіл на пошукові роботи в Польщі", — сказав Боднар.

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За його словами, він уже кілька місяців домагається отримання дозволу на проведення робіт у Ласкуві.

"Але ні, ми його не отримуємо. Завжди якісь бюрократичні обмеження. Тому я публічно звертаюся з проханням, щоб з польського боку було підготовлено та видано хоча б один дозвіл", — додав дипломат.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Волинській області під час ексгумацій виявили останки 32 людей, загиблих у роки Другої світової війни.

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