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Новини Ексгумація жертв Волинської трагедії Відносини України та Польщі
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Україна кілька місяців марно домагається дозволу на пошукові роботи в Польщі, - посол Боднар

Посол України в Польщі Василь Боднар

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що вже кілька місяців безрезультатно домагається отримання хоча б одного дозволу на пошукові роботи українських фахівців на території Польщі.

Про це посол сказав в ефірі радіо RMF 24, передає Цензор.НЕТ.

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Заява посла

Під час інтерв'ю дипломат закликав не розігрівати суспільну думку в Польщі навколо тези, ніби Україна не видає польській стороні дозволи на пошукові та ексгумаційні роботи.

"Україна систематично, по черзі, видає дозволи відповідно до прохань польської сторони. Саме для цього й існує робоча група… Я б тут звернувся до польської сторони з проханням видати хоча б один дозвіл на пошукові роботи в Польщі", — сказав Боднар.

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За його словами, він уже кілька місяців домагається отримання дозволу на проведення робіт у Ласкуві.

"Але ні, ми його не отримуємо. Завжди якісь бюрократичні обмеження. Тому я публічно звертаюся з проханням, щоб з польського боку було підготовлено та видано хоча б один дозвіл", — додав дипломат.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у Волинській області під час ексгумацій виявили останки 32 людей, загиблих у роки Другої світової війни.

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Автор: 

Боднар Василь (176) Польща (7728) ексгумація (185) Волинська трагедія (177)
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Топ коментарі
+12
Ну як замість голови у зелених пусті макітри, то домагайтесь і далі. Чого не було відразу розробити угоду на взаємні пошуки, з указанням місць, мети тощо.
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19.08.2026 19:44 Відповісти
+5
припиняйте копати на Волині .
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19.08.2026 19:49 Відповісти
+5
Читайте історію ляхи це тіж самі гандони що і москалі. Ці дві потвори потрібно нах.й відсилати. Польща гівна європи. москалі шакали Євразії.
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19.08.2026 19:55 Відповісти

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