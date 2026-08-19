Польща висилає українку, яка п’яною покусала поліцейського: їй заборонили в’їзд до країни на 5 років

Польща висилає 39-річну громадянку України, яка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вкусила поліцейського під час затримання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Polsat News.

Інцидент стався в одному з житлових масивів міста Замбрув у Підляському воєводстві.

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Від затримання до лікарні

Поліція Польщі отримала повідомлення про жінку, яка лежала на тротуарі та не реагувала на спроби встановити з нею контакт.

Правоохоронці встановили, що вона перебуває під впливом алкоголю. Медики оглянули жінку та вирішили, що госпіталізація їй не потрібна.

Після цього поліцейські вирішили доправити її до камери для затриманих, де вона мала протверезіти.

Під час спроби надіти на 39-річну жінку кайданки вона поводилася агресивно. Коли правоохоронці садили її в службовий автомобіль, жінка вкусила одного з поліцейських.

Постраждалого правоохоронця доправили до інфекційної лікарні, де йому надали необхідну допомогу.

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Українці заборонили в’їзд до Польщі на 5 років

Згодом жінці висунули обвинувачення в образі державних службовців під час виконання ними службових обов’язків і порушенні фізичної недоторканності службовця.

За ці дії їй може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Поліція звернулася з клопотанням про вислання громадянки України з Польщі. Жінку передали Білостоцькій прикордонній службі.

"Рішення виконується. Громадянці України заборонено в’їзд на територію Польщі на п’ять років", – повідомила прессекретарка Підляського відділення Прикордонної служби Катажина Зданович.

Раніше повідомлялося, що воєводська поліція у польському Бидгощі затримала двох осіб, причетних до нападу на українських дітей.

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