Напад на українських дітей через мову в Бидгощі: поліція Польщі затримала чоловіка та жінку
Воєводська поліція у польському Бидгощі повідомила про затримання двох осіб, причетних до нападу на українських дітей, яких атакували через те, що вони розмовляли українською мовою.
Про це повідомили у соцмережі X в поліції Бидгоща, передає Цензор.НЕТ.
Звинувачення
Воєводське управління поліції в Бидгощі повідомило, що на території міста затримали двох осіб. Це 46-річна жінка та 34-річний чоловік.
Правоохоронці висунули звинувачення затриманій 46-річній жінці. Їй інкримінують образу на національному ґрунті, порушення тілесної недоторканності неповнолітнього та пошкодження майна. Того ж дня 46-річну підозрювану мають доправити до районної прокуратури.
34-річного чоловіка, якого раніше затримали у зв'язку зі справою, допитали в статусі свідка. Тривають слідчі дії.
Дітей атакували через українську мову
- Нагадаємо, інцидент стався 14 серпня на дитячому майданчику поблизу залізничного вокзалу Бидгоща. Постраждали 14-річна дівчинка та її 12-річний брат.
- За інформацією Генерального консульства України у Гданську, агресія почалася через те, що діти розмовляли між собою українською мовою. Дорослі ображали та погрожували їм, після чого вдалися до фізичного насильства. Дітям викручували руки, а іграшковий дрон хлопчика зламали та кинули в нього уламками.
- Фізичному здоров'ю брата і сестри нічого не загрожує, однак вони пережили сильний емоційний стрес. Згодом воєводська поліція у Бидгощі повідомила про затримання 46-річної жінки та 34-річного чоловіка, яких перевіряють на причетність до нападу. Слідчі дії тривають.
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