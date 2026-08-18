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Нападение на украинских детей из-за языка в Быдгоще: полиция Польши задержала мужчину и женщину

В Польше задержали двух человек за нападение на украинских детей

Воеводская полиция в польском Быдгоще сообщила о задержании двух человек, причастных к нападению на украинских детей, которых атаковали за то, что они разговаривали на украинском языке.

Об этом сообщили в соцсети X в полиции Быдгоща, передает Цензор.НЕТ.

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Обвинения

Воеводское управление полиции в Быдгоще сообщило, что на территории города задержали двух человек. Это 46-летняя женщина и 34-летний мужчина. 

Правоохранители предъявили обвинение задержанной 46-летней женщине. Ей инкриминируют оскорбление на национальной почве, нарушение телесной неприкосновенности несовершеннолетнего и повреждение имущества. В тот же день 46-летнюю подозреваемую должны доставить в районную прокуратуру.

34-летнего мужчину, которого ранее задержали в связи с этим делом, допросили в качестве свидетеля. Продолжаются следственные действия.

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Детей атаковали из-за украинского языка

  • Напомним, инцидент произошел 14 августа на детской площадке возле железнодорожного вокзала Быдгоща. Пострадали 14-летняя девочка и ее 12-летний брат.
  • По информации Генерального консульства Украины в Гданьске, агрессия началась из-за того, что дети разговаривали между собой на украинском языке. Взрослые оскорбляли и угрожали им, после чего прибегли к физическому насилию. Детям выкручивали руки, а игрушечный дрон мальчика сломали и бросили в него обломками.
  • Физическому здоровью брата и сестры ничего не угрожает, однако они пережили сильный эмоциональный стресс. Впоследствии воеводская полиция в Быдгоще сообщила о задержании 46-летней женщины и 34-летнего мужчины, которых проверяют на причастность к нападению. Следственные действия продолжаются.

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