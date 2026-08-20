Украина разрешила Польше провести эксгумации в Гуте-Пеняцкой на Львовщине

Украина дала разрешение на проведение эксгумаций на территории бывшего села Гута-Пеняцкая во Львовской области, где похоронены польские жители, убитые в феврале 1944 года. Польская сторона получила официальное уведомление об этом 18 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 20 августа заявил Институт национальной памяти Польши (IPN).

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Разрешение Украина выдала 7 августа

По информации IPN, решение украинские власти приняли еще 7 августа, а 18 августа об этом официально проинформировали польский Институт национальной памяти.

Речь идет о проведении эксгумаций на месте бывшего села Гута-Пеняцкая недалеко от Золочева во Львовской области.

В ходе поисковых работ, которые специалисты польского IPN проводили там 9–18 июня, останки погибших обнаружили в 25 местах на территории площадью более 200 квадратных метров. В частности, было локализовано захоронение площадью 72 квадратных метра.

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Это уже второе разрешение на эксгумацию

В польском IPN подчеркнули, что это уже второе полученное от Украины разрешение на проведение эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Когда именно начнутся работы в Гуте-Пеняцкой, пока не сообщается. В Институте заявили, что дату начала эксгумаций объявят отдельно.

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