Украина разрешила Польше провести эксгумации в Гуте-Пеняцкой на Львовщине
Украина дала разрешение на проведение эксгумаций на территории бывшего села Гута-Пеняцкая во Львовской области, где похоронены польские жители, убитые в феврале 1944 года. Польская сторона получила официальное уведомление об этом 18 августа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 20 августа заявил Институт национальной памяти Польши (IPN).
Разрешение Украина выдала 7 августа
По информации IPN, решение украинские власти приняли еще 7 августа, а 18 августа об этом официально проинформировали польский Институт национальной памяти.
Речь идет о проведении эксгумаций на месте бывшего села Гута-Пеняцкая недалеко от Золочева во Львовской области.
В ходе поисковых работ, которые специалисты польского IPN проводили там 9–18 июня, останки погибших обнаружили в 25 местах на территории площадью более 200 квадратных метров. В частности, было локализовано захоронение площадью 72 квадратных метра.
Это уже второе разрешение на эксгумацию
В польском IPN подчеркнули, что это уже второе полученное от Украины разрешение на проведение эксгумаций жертв Волынской трагедии.
Когда именно начнутся работы в Гуте-Пеняцкой, пока не сообщается. В Институте заявили, что дату начала эксгумаций объявят отдельно.
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