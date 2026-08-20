Україна дозволила Польщі провести ексгумації у Гуті Пеняцькій на Львівщині
Україна надала дозвіл на проведення ексгумацій на території колишнього села Гута Пеняцька на Львівщині, де поховані польські мешканці, вбиті у лютому 1944 року. Польська сторона отримала офіційне повідомлення про це 18 серпня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 20 серпня заявив Інститут національної пам'яті Польщі (IPN).
Дозвіл Україна видала 7 серпня
За інформацією IPN, рішення українська влада ухвалила ще 7 серпня, а 18 серпня про нього офіційно поінформували польський Інститут національної пам'яті.
Йдеться про проведення ексгумацій на місці колишнього села Гута Пеняцька неподалік Золочева на Львівщині.
Під час пошукових робіт, які фахівці польського IPN проводили там 9–18 червня, останки загиблих виявили у 25 місцях на території площею понад 200 квадратних метрів. Зокрема, було локалізовано поховання площею 72 квадратні метри.
Це вже другий дозвіл на ексгумації
У польському IPN наголосили, що це вже другий отриманий від України дозвіл на проведення ексгумацій жертв Волинської трагедії.
Коли саме розпочнуться роботи у Гуті Пеняцькій, поки не повідомляється. В Інституті заявили, що дату початку ексгумацій оголосять окремо.
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