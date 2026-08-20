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Новини Ексгумація жертв Волинської трагедії
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Україна дозволила Польщі провести ексгумації у Гуті Пеняцькій на Львівщині

Україна погодила ексгумації у Гуті Пеняцькій на Львівщині

Україна надала дозвіл на проведення ексгумацій на території колишнього села Гута Пеняцька на Львівщині, де поховані польські мешканці, вбиті у лютому 1944 року. Польська сторона отримала офіційне повідомлення про це 18 серпня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 20 серпня заявив Інститут національної пам'яті Польщі (IPN).

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Дозвіл Україна видала 7 серпня

За інформацією IPN, рішення українська влада ухвалила ще 7 серпня, а 18 серпня про нього офіційно поінформували польський Інститут національної пам'яті.

Йдеться про проведення ексгумацій на місці колишнього села Гута Пеняцька неподалік Золочева на Львівщині.

Під час пошукових робіт, які фахівці польського IPN проводили там 9–18 червня, останки загиблих виявили у 25 місцях на території площею понад 200 квадратних метрів. Зокрема, було локалізовано поховання площею 72 квадратні метри.

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Це вже другий дозвіл на ексгумації

У польському IPN наголосили, що це вже другий отриманий від України дозвіл на проведення ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Коли саме розпочнуться роботи у Гуті Пеняцькій, поки не повідомляється. В Інституті заявили, що дату початку ексгумацій оголосять окремо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Польща завершили ексгумації на Волині: виявили останки 55 жертв, серед них 26 дітей. ФОТО

Автор: 

Польща (7728) ексгумація (186) Волинська трагедія (178) Львівська область (2662)
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Топ коментарі
+11
Тим часом пшечня нічого не дозволяє. Що відбувається взагалі?
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20.08.2026 12:47 Відповісти
+10
А полякі показали нам прутня. От вже шобла зелена ото вже політику від Бога.
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20.08.2026 12:40 Відповісти
+7
Україна дозволила, а чого пшеки не дозволяють вже стільки років?
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20.08.2026 12:48 Відповісти

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