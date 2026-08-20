Украинца задержали в Варшаве после неудачного покушения на представителя украинской "оборонки" в Ирпене

В Варшаве Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины, который пытался убить представителя украинской оборонной промышленности по заказу спецслужб РФ.

Об этом пишет RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.

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Задержание произошло 5 августа, однако о нем силовики сообщили только сейчас.

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Кого задержали?

Неудачное покушение, совершенное 63-летним украинцем Сергеем П., произошло в Ирпене Киевской области.

Мужчина подложил под автомобиль, которым пользовалась потенциальная жертва, самодельное взрывное устройство.

Заряд должен был быть взорван дистанционно с помощью мобильного телефона. Взрыва не произошло из-за сбоя в работе механизма.

После неудачного покушения Сергей сбежал в Польшу. Его задержали в Варшаве.

Украинцу предъявили обвинение в покушении на убийство с использованием взрывчатых веществ, которые он хранил без разрешения. Суд принял решение о его временном аресте сроком на три месяца.

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