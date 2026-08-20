РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13751 посетитель онлайн
Новости покушение на убийство
1 987 10

Украинца задержали в Варшаве после неудачного покушения на представителя украинской "оборонки" в Ирпене

Украинца задержали в Польше по подозрению в покушении на представителя оборонной отрасли Украины

В Варшаве Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины, который пытался убить представителя украинской оборонной промышленности по заказу спецслужб РФ.

Об этом пишет RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Задержание произошло 5 августа, однако о нем силовики сообщили только сейчас.

Читайте: Небитов о подготовке покушения на Юсова: подозреваемый до 2025 года защищал Украину, зафиксировано намерение привлечь соучастников

Кого задержали?

Неудачное покушение, совершенное 63-летним украинцем Сергеем П., произошло в Ирпене Киевской области.

Мужчина подложил под автомобиль, которым пользовалась потенциальная жертва, самодельное взрывное устройство.

Заряд должен был быть взорван дистанционно с помощью мобильного телефона. Взрыва не произошло из-за сбоя в работе механизма.

После неудачного покушения Сергей сбежал в Польшу. Его задержали в Варшаве.

Украинцу предъявили обвинение в покушении на убийство с использованием взрывчатых веществ, которые он хранил без разрешения. Суд принял решение о его временном аресте сроком на три месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покушение на представителя ГУР за 100 тысяч долларов: задержан посредник, который подбирал исполнителя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

покушение (1120) Польша (9746)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Та блін!!! Так і пишіть - громадянина України. Який він в дідька українець?!!!
показать весь комментарий
20.08.2026 15:25 Ответить
+15
Мерзота ватна.
показать весь комментарий
20.08.2026 15:26 Ответить
+9
Українця затримали у Варшаві після невдалого замаху на представника української "оборонки" в Ірпені Джерело: https://censor.net/ua/n4019355

Затримали не обовʼязково українця (бо українець - це національність, етнічна належність), а підозрюваного у замаху імовірно (це ще треба встановлювати) з українським громадянством. Громадянство України зараз мають різні етноси, а не лише етнічні українці.
показать весь комментарий
20.08.2026 15:35 Ответить

Загрузка...

 
 