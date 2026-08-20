Українця затримали у Варшаві після невдалого замаху на представника української "оборонки" в Ірпені

У Варшаві Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримали громадянина України, який намагався вбити представника української оборонної промисловості на замовлення спецслужб РФ.

Про це пише RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Затримання відбулося 5 серпня, проте про нього силовики повідомили лише зараз.

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Кого затримали?

Невдалий замах, який скоїв 63-річний українець Сергій П., стався в Ірпені на Київщині.

Чоловік підклав під автомобіль, яким користувалася потенційна жертва, саморобний вибуховий пристрій.

Заряд мав бути підірваний дистанційно за допомогою мобільного телефону. Вибуху не сталося через неспрацювання механізму.

Після невдалого замаху Сергій втік до Польщі. Його затримали у Варшаві.

Українцю висунули обвинувачення у замаху на вбивство із використанням вибухових матеріалів, які він зберігав без дозволу. Суд ухвалив рішення про його тимчасовий арешт строком на три місяці.

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