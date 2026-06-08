Нєбитов про підготовку замаху на Юсова: Підозрюваний до 2025 року захищав Україну, зафіксовано намір залучити співучасників

Колишній військовослужбовець, затриманий у справі про підготовку замаху на заступника голови Коордштабу з питань поводження з військовополоненими, воював у складі ЗСУ до 2025 року та залишив службу через стан здоров’я.

Про це заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов поінформував у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що про агента РФ відомо?

По завербованій особі - ніби він колишній військовий, який захищав нашу державу до 2025 року, а далі вже за станом здоров’я полишив службу у ЗСУ і мав намір отримати інвалідність і таким чином виїхати за кордон - хочу сказати, що ми бачимо, що для спецслужб РФ на сьогодні немає перепон. Вони можуть вербувати навіть колишніх військових, це вже не кажучи про, наприклад, наркозалежних осіб", - зазначив Нєбитов.

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Він підкреслив, що українцям потрібно бути дуже уважними, розуміти, що війна продовжується і що вона може бити не тільки на лінії зіткнення, а й на відносно мирних територіях.

Заступник голови Нацполіції повідомив, що тільки коли слідчі і процесуальні керівники визначили, що доказів буде достатньо для притягнення особи до кримінальної відповідальності, була проведена відповідна реалізація.

"(Правоохоронці. - Ред.) провели одночасно понад 20 обшуків, вилучили речові докази. У подальшому будемо у ході розслідування і легалізації НСРД давати оцінки іншим учасникам цієї групи", - наголосив він.

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Чи залучав до підготовки замаху інших осіб?

Відповідаючи на запитання, чи цей чоловік працював один, чи слідство встановило й інших його співучасників, Нєбитов поінформував, що на цьому етапі була затримана одна особа, але при цьому були чітко зафіксовані його контакти з іншими особами, яких він намагався залучити до виконання цього резонансного злочину.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ замовила вбивство представника ГУР Юсова за $100 тис.: затримано ворожого агента, який готував замах.

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