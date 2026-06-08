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Новини Шпигунство на користь РФ Вбивство військових
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РФ замовила вбивство представника ГУР Юсова за $100 тис.: затримано ворожого агента, який готував замах. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора попереджено замовне вбивство представника ГУР МО України, який також є заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Чиє вбивство готувала РФ?

Прізвища представника ГУР у повідомленні не називають, втім відомо, що заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими є майор Андрій Юсов, який також є представником ГУР.

Що встановило слідство?

За даними слідства, 38-річний громадянин України - колишній військовослужбовець із бойовим досвідом та навичками розвідувальної діяльності - погодився організувати вбивство на замовлення представників РФ за винагороду у 100 тис. доларів США.

Підготовка вбивства Юсова
Підготовка вбивства Юсова
Підготовка вбивства Юсова
Підготовка вбивства Юсова
Підготовка вбивства Юсова
Підготовка вбивства Юсова
Підготовка вбивства Юсова
Підготовка вбивства Юсова

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"Отримавши аванс у розмірі 10 тис. доларів США, він почав збирати інформацію про потерпілого, його спосіб життя та місце проживання. Підозрюваний неодноразово виїжджав до району проживання представника ГУР, проводив спостереження, вивчав місцевість та можливі шляхи відходу після вчинення злочину", - йдеться у повідомленні.

Після збору необхідної інформації він вирішив використати для вбивства FPV-дрон і розпочав пошук виконавця з відповідними навичками та досвідом.

"Для конспірації учасники використовували будівельну термінологію: "вбивство" називали "стройкою" або "роботою", замовника - "прорабом", виконавця - "роботягою" чи "строїтєлем", а знаряддя злочину - "інструментом" або "цементом", - пояснили в Офісі генпрокурора.

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Викриття

  • У результаті комплексу слідчих і розшукових дій правоохоронці викрили підготовку до злочину та зірвали реалізацію плану.
  • 4 червня 2026 року підозрюваного затримали в порядку ст. 615 КПК України. Йому повідомлено про підозру в організації готування до умисного вбивства з корисливих мотивів, вчиненого на замовлення, за попередньою змовою групою осіб.
  • Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення замовника, інших можливих співучасників та всіх обставин підготовки злочину.

Автор: 

замовне вбивство (148) Офіс Генпрокурора (3914) ГУР (890)
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Топ коментарі
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О, знову кацапи замовили вбивство, але їх задум розкрили наші розвідники. Вони навіть попередили про штук двадцять зазіхань на життя Боневтіка, Єрмака, Подоляка, Люськи, Буданова та інших. Така професійна розвідка, а не змогла побачсити двісті тисяч ворожих військ на кордонів на танках. Єдиний, про кого з тієї шушери не можу сказати щось погане, так це про Юсова.
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08.06.2026 09:57 Відповісти
+8
Агент физически развит, сможет долго ишачить физически на пользу Украине, лет 15 минимум, если внезапно не поплохеет...
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08.06.2026 10:05 Відповісти
+5
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08.06.2026 09:54 Відповісти
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08.06.2026 09:54 Відповісти
О, знову кацапи замовили вбивство, але їх задум розкрили наші розвідники. Вони навіть попередили про штук двадцять зазіхань на життя Боневтіка, Єрмака, Подоляка, Люськи, Буданова та інших. Така професійна розвідка, а не змогла побачсити двісті тисяч ворожих військ на кордонів на танках. Єдиний, про кого з тієї шушери не можу сказати щось погане, так це про Юсова.
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08.06.2026 09:57 Відповісти
Колишній військовослужбовець з бойовим досвідом шариться в тилу та підписується на замовлені кацапнею вбивства... Теж списався через ВЛК "за станом здоров'я"?
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08.06.2026 10:01 Відповісти
Агент физически развит, сможет долго ишачить физически на пользу Украине, лет 15 минимум, если внезапно не поплохеет...
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08.06.2026 10:05 Відповісти
Юсова мав завалити ні і Буданова - шоб два рази не вставати - шось ми слабенько - на Зелю 13 замахів а на путлєра ні одного
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08.06.2026 10:05 Відповісти
Жадность сгубила далеко не одного фраера ну взял десятку, живи и радуйся а лучше пойди в СБУ, там может тоже шо-то подкинут, так нет, захотелось на зону прокатиться...
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08.06.2026 10:07 Відповісти
Счас. Підкинуть. Заберуть, бо то їхні гроші.
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08.06.2026 10:44 Відповісти
Вивісити на опору для просушки !!!
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08.06.2026 10:27 Відповісти
А який мотив завалити представника штабу з питань поводження з військовополоненими? Якщо його посада справжня, то це - битовуха, тобто помста і щось особисте. Усі знають, що погоджують на обмін(звичайно не всіх, а тих у кого є щось)-за гроші. З обох сторін. Так припущення- взяв гроші і кинув. Просто так ніхто гроші не платить.
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08.06.2026 11:01 Відповісти
Тю... А Юсова то за що?
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08.06.2026 11:03 Відповісти
Что удивляет: Буданов нам не раз рассказывал об огромном количестве покушений на украинских топ чиновников (в том числе на Зе и на самого Буданова), но мы ни разу не слышали о покушениях на военно-политическое руководство кремлевских террористов .... Хотя в одном из интервью он хвалился "большими возможностями в москве".
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08.06.2026 11:20 Відповісти
 
 