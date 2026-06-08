РФ замовила вбивство представника ГУР Юсова за $100 тис.: затримано ворожого агента, який готував замах. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора попереджено замовне вбивство представника ГУР МО України, який також є заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Чиє вбивство готувала РФ?

Прізвища представника ГУР у повідомленні не називають, втім відомо, що заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими є майор Андрій Юсов, який також є представником ГУР.

Що встановило слідство?

За даними слідства, 38-річний громадянин України - колишній військовослужбовець із бойовим досвідом та навичками розвідувальної діяльності - погодився організувати вбивство на замовлення представників РФ за винагороду у 100 тис. доларів США.

















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"Отримавши аванс у розмірі 10 тис. доларів США, він почав збирати інформацію про потерпілого, його спосіб життя та місце проживання. Підозрюваний неодноразово виїжджав до району проживання представника ГУР, проводив спостереження, вивчав місцевість та можливі шляхи відходу після вчинення злочину", - йдеться у повідомленні.

Після збору необхідної інформації він вирішив використати для вбивства FPV-дрон і розпочав пошук виконавця з відповідними навичками та досвідом.

"Для конспірації учасники використовували будівельну термінологію: "вбивство" називали "стройкою" або "роботою", замовника - "прорабом", виконавця - "роботягою" чи "строїтєлем", а знаряддя злочину - "інструментом" або "цементом", - пояснили в Офісі генпрокурора.

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Викриття