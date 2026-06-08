РФ заказала убийство представителя ГУР Юсова за $100 тыс.: задержан вражеский агент, готовивший покушение. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора предотвращенозаказное убийство представителя ГУР МО Украины, который также является заместителем председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Чье убийство готовила РФ?

Фамилии представителя ГУР в сообщении не называют, однако известно, что заместителем председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными является майор Андрей Юсов, который также является представителем ГУР.

Что установило следствие?

По данным следствия, 38-летний гражданин Украины - бывший военнослужащий с боевым опытом и навыками разведывательной деятельности - согласился организовать убийство по заказу представителей РФ за вознаграждение в 100 тыс. долларов США.

















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"Получив аванс в размере 10 тыс. долларов США, он начал собирать информацию о потерпевшем, его образе жизни и месте проживания. Подозреваемый неоднократно выезжал в район проживания представителя ГУР, проводил наблюдение, изучал местность и возможные пути отхода после совершения преступления", - говорится в сообщении.

После сбора необходимой информации он решил использовать для убийства FPV-дрон и начал поиск исполнителя с соответствующими навыками и опытом.

"Для конспирации участники использовали строительную терминологию: "убийство" называли "стройкой" или "работой", заказчика - "прорабом", исполнителя - "работягой" или "строителем", а орудие преступления - "инструментом" или "цементом", - рассказали в Офисе генпрокурора.

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