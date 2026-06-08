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Новости Шпионаж в пользу РФ Убийство военных
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РФ заказала убийство представителя ГУР Юсова за $100 тыс.: задержан вражеский агент, готовивший покушение. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора предотвращенозаказное убийство представителя ГУР МО Украины, который также является заместителем председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Чье убийство готовила РФ?

Фамилии представителя ГУР в сообщении не называют, однако известно, что заместителем председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными является майор Андрей Юсов, который также является представителем ГУР.

Что установило следствие?

По данным следствия, 38-летний гражданин Украины - бывший военнослужащий с боевым опытом и навыками разведывательной деятельности - согласился организовать убийство по заказу представителей РФ за вознаграждение в 100 тыс. долларов США.

Подготовка убийства Юсова
Подготовка убийства Юсова
Подготовка убийства Юсова
Подготовка убийства Юсова
Подготовка убийства Юсова
Подготовка убийства Юсова
Подготовка убийства Юсова
Подготовка убийства Юсова

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"Получив аванс в размере 10 тыс. долларов США, он начал собирать информацию о потерпевшем, его образе жизни и месте проживания. Подозреваемый неоднократно выезжал в район проживания представителя ГУР, проводил наблюдение, изучал местность и возможные пути отхода после совершения преступления", - говорится в сообщении.

После сбора необходимой информации он решил использовать для убийства FPV-дрон и начал поиск исполнителя с соответствующими навыками и опытом.

"Для конспирации участники использовали строительную терминологию: "убийство" называли "стройкой" или "работой", заказчика - "прорабом", исполнителя - "работягой" или "строителем", а орудие преступления - "инструментом" или "цементом", - рассказали в Офисе генпрокурора.

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Разоблачение

  • В результате комплекса следственных и розыскных действий правоохранители раскрыли подготовку к преступлению и сорвали реализацию плана.
  • 4 июня 2026 года подозреваемого задержали в порядке ст. 615 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в организации подготовки к умышленному убийству из корыстных побуждений, совершенному по заказу, по предварительному сговору группой лиц.
  • В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению заказчика, других возможных соучастников и всех обстоятельств подготовки преступления.

Автор: 

заказное убийство (160) Офис Генпрокурора (3137) ГУР (813)
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Топ комментарии
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О, знову кацапи замовили вбивство, але їх задум розкрили наші розвідники. Вони навіть попередили про штук двадцять зазіхань на життя Боневтіка, Єрмака, Подоляка, Люськи, Буданова та інших. Така професійна розвідка, а не змогла побачсити двісті тисяч ворожих військ на кордонів на танках. Єдиний, про кого з тієї шушери не можу сказати щось погане, так це про Юсова.
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08.06.2026 09:57 Ответить
+8
Агент физически развит, сможет долго ишачить физически на пользу Украине, лет 15 минимум, если внезапно не поплохеет...
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08.06.2026 10:05 Ответить
+5
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08.06.2026 09:54 Ответить
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08.06.2026 09:54 Ответить
О, знову кацапи замовили вбивство, але їх задум розкрили наші розвідники. Вони навіть попередили про штук двадцять зазіхань на життя Боневтіка, Єрмака, Подоляка, Люськи, Буданова та інших. Така професійна розвідка, а не змогла побачсити двісті тисяч ворожих військ на кордонів на танках. Єдиний, про кого з тієї шушери не можу сказати щось погане, так це про Юсова.
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08.06.2026 09:57 Ответить
Колишній військовослужбовець з бойовим досвідом шариться в тилу та підписується на замовлені кацапнею вбивства... Теж списався через ВЛК "за станом здоров'я"?
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08.06.2026 10:01 Ответить
Агент физически развит, сможет долго ишачить физически на пользу Украине, лет 15 минимум, если внезапно не поплохеет...
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08.06.2026 10:05 Ответить
Юсова мав завалити ні і Буданова - шоб два рази не вставати - шось ми слабенько - на Зелю 13 замахів а на путлєра ні одного
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08.06.2026 10:05 Ответить
Жадность сгубила далеко не одного фраера ну взял десятку, живи и радуйся а лучше пойди в СБУ, там может тоже шо-то подкинут, так нет, захотелось на зону прокатиться...
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08.06.2026 10:07 Ответить
Счас. Підкинуть. Заберуть, бо то їхні гроші.
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08.06.2026 10:44 Ответить
Вивісити на опору для просушки !!!
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08.06.2026 10:27 Ответить
А який мотив завалити представника штабу з питань поводження з військовополоненими? Якщо його посада справжня, то це - битовуха, тобто помста і щось особисте. Усі знають, що погоджують на обмін(звичайно не всіх, а тих у кого є щось)-за гроші. З обох сторін. Так припущення- взяв гроші і кинув. Просто так ніхто гроші не платить.
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08.06.2026 11:01 Ответить
Тю... А Юсова то за що?
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08.06.2026 11:03 Ответить
Что удивляет: Буданов нам не раз рассказывал об огромном количестве покушений на украинских топ чиновников (в том числе на Зе и на самого Буданова), но мы ни разу не слышали о покушениях на военно-политическое руководство кремлевских террористов .... Хотя в одном из интервью он хвалился "большими возможностями в москве".
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08.06.2026 11:20 Ответить
 
 