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Новости покушение на убийство Убийство военных
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Небытов о подготовке покушения на Юсова: Подозреваемый до 2025 года защищал Украину, зафиксировано намерение привлечь соучастников

Юсова хотели убить
Фото: Новини.LIVE

Бывший военнослужащий, задержанный по делу о подготовке покушения на заместителя главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, служил в составе ВСУ до 2025 года и уволился со службы по состоянию здоровья.

Об этом заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов сообщил в эфире, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Что известно об агенте РФ?

По поводу завербованного лица - якобы он бывший военный, который защищал наше государство до 2025 года, а затем по состоянию здоровья покинул службу в ВСУ и намеревался получить инвалидность и таким образом выехать за границу — хочу сказать, что мы видим, что для спецслужб РФ на сегодняшний день нет преград. Они могут вербовать даже бывших военных, не говоря уже о, например, наркозависимых лицах", - отметил Небытов.

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Он подчеркнул, что украинцам нужно быть очень внимательными, понимать, что война продолжается и что она может вестись не только на линии соприкосновения, но и на относительно мирных территориях.

Заместитель главы Нацполиции сообщил, что только когда следователи и процессуальные руководители определили, что доказательств будет достаточно для привлечения лица к уголовной ответственности, была проведена соответствующая операция.

"(Правоохранители. - Ред.) провели одновременно более 20 обысков, изъяли вещественные доказательства. В дальнейшем будем в ходе расследования и легализации НСРД давать оценки другим участникам этой группы", - подчеркнул он.

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Привлекал ли он к подготовке покушения других лиц?

Отвечая на вопрос, работал ли этот человек один или следствие установило и других его соучастников, Небитов сообщил, что на данном этапе был задержан один человек, но при этом были четко зафиксированы его контакты с другими лицами, которых он пытался привлечь к совершению этого резонансного преступления.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что РФ заказала убийство представителя ГУР Юсова за $100 тыс.: задержан вражеский агент, который готовил покушение.

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Автор: 

заказное убийство (162) Небытов Андрей (176)
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Одні прізвища на -ов - нєбитов, юсов. А балістики 5 років нема.
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08.06.2026 16:32 Ответить
пішов в ЗСУ за гроші , хотів вбити ГРУшніка теж за гроші ,дуже любив гроші
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08.06.2026 16:36 Ответить
Сюжет цікавий , можна знімати новий серіал .
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08.06.2026 16:37 Ответить
Маячня якась...🤔
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08.06.2026 16:53 Ответить
на фото бик, яким можна плуга тягати... закосив під хворого, щоб не захищати Україну... явний, скритий дезертир, який не тільки зараз і раніше працював на ворога... як мінімум, симпатизував кацапам і чекав "свого" часу.
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08.06.2026 17:12 Ответить
Взагалі-то на фото Юсов.
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08.06.2026 18:05 Ответить
взагалі то, дивись інет, там є гарні фото, а не приплітай Юсова...
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08.06.2026 18:18 Ответить
Тобто ти пишеш коментар до статті, в якій поставлено фото Юсова, говориш що на фото "якійсь бик", а коли тобі на це вказали, зʼїзджаєш з теми говорячи про "якісь там фото", які треба шукати в інеті?
Злив зараховано!
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08.06.2026 18:33 Ответить
Чет нечисто там, сто процентов какие-то разборки
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08.06.2026 17:48 Ответить
Одне незрозуміло:штабний працівник Координаційного штабу по військовополонених- за що міг бути ціллю ворога,це ж не спецпризначенець,типу Червінського,з блискучими проведеними спецопераціями?
Щось мутять, очевидно?
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08.06.2026 17:59 Ответить
 
 