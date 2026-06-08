Небытов о подготовке покушения на Юсова: Подозреваемый до 2025 года защищал Украину, зафиксировано намерение привлечь соучастников
Бывший военнослужащий, задержанный по делу о подготовке покушения на заместителя главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, служил в составе ВСУ до 2025 года и уволился со службы по состоянию здоровья.
Об этом заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов сообщил в эфире, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Что известно об агенте РФ?
По поводу завербованного лица - якобы он бывший военный, который защищал наше государство до 2025 года, а затем по состоянию здоровья покинул службу в ВСУ и намеревался получить инвалидность и таким образом выехать за границу — хочу сказать, что мы видим, что для спецслужб РФ на сегодняшний день нет преград. Они могут вербовать даже бывших военных, не говоря уже о, например, наркозависимых лицах", - отметил Небытов.
Он подчеркнул, что украинцам нужно быть очень внимательными, понимать, что война продолжается и что она может вестись не только на линии соприкосновения, но и на относительно мирных территориях.
Заместитель главы Нацполиции сообщил, что только когда следователи и процессуальные руководители определили, что доказательств будет достаточно для привлечения лица к уголовной ответственности, была проведена соответствующая операция.
"(Правоохранители. - Ред.) провели одновременно более 20 обысков, изъяли вещественные доказательства. В дальнейшем будем в ходе расследования и легализации НСРД давать оценки другим участникам этой группы", - подчеркнул он.
Привлекал ли он к подготовке покушения других лиц?
Отвечая на вопрос, работал ли этот человек один или следствие установило и других его соучастников, Небитов сообщил, что на данном этапе был задержан один человек, но при этом были четко зафиксированы его контакты с другими лицами, которых он пытался привлечь к совершению этого резонансного преступления.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что РФ заказала убийство представителя ГУР Юсова за $100 тыс.: задержан вражеский агент, который готовил покушение.
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