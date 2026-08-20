Хакери атакували радіостанцію та розмістили фейк про плани Польщі окупувати Чехію

У Польщі хакери атакували сайт радіостанції PiK у Бидгощі та опублікували там неправдиву інформацію про нібито плани країни захопити частину території Чехії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на PAP.

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Матеріал мав заголовок: "Чеські ЗМІ: Польща планує захопити територію Чехії – МЗС Чеської Республіки отримало документ".

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Доступ до сайту отримали через викрадений пароль

Головний редактор Radio PiK Цезарій Войчак повідомив PAP, що кіберзлочинці отримали доступ до сайту після викрадення пароля одного зі співробітників радіостанції.

Після виявлення атаки радіо видалило неправдиву публікацію та повідомило про інцидент.

Справою займається Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю.

Державний науково-дослідний інститут також повідомив, що ще до атаки на радіостанцію у Бидгощі у Facebook поширювали неправдиві відомості про польсько-чеський кордон.

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У соцмережах поширювали фейковий документ

Один з акаунтів у соцмережі нібито видавав себе за посла Чехії в Польщі Бжецислава Данцака.

У цьому фейковому профілі опублікували фотографію нібито документа, який польське Міністерство закордонних справ начебто надіслало чеській стороні.

З документа випливало, що Польща нібито вимагає приєднати до своєї території частину чеських земель.

Таким чином, перед атакою на сайт радіостанції вже поширювалися неправдиві твердження щодо польсько-чеського кордону.

Раніше повідомлялося, що у Польщі після кібератаки на медичну систему стався витік даних 19 мільйонів людей.

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