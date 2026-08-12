У Польщі після кібератаки на медичну систему стався витік даних 19 мільйонів людей

Польська влада повідомила про масштабний витік персональних даних внаслідок кібератаки на системи медичної компанії MyDr.

Про це пише польське видання RMF24, на яке посилається Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Цифровий злам та загроза конфіденційності

Компанія MyDr розробляє програмне забезпечення для управління медичними установами та електронною документацією. За попередніми даними, через хакерську атаку стався витік персональних даних майже 19 мільйонів людей.

У викрадених системах містилися відомості про рецепти, призначені візити, зареєстровані ліки та документи пацієнтів.

Загальний обсяг викраденої бази даних становить понад два терабайти. Попри атаку на компанію, медичні заклади продовжують працювати у звичайному режимі.

"Ми маємо справу з великим масивом конфіденційних даних, які стосуються людей, що користуються первинною медичною допомогою", – підкреслив Гавковський.

Також читайте: Середня зарплата в Польщі в понад 4 рази перевищує українську

Реакція влади та залучення спецслужб

Перші відомості про кібератаку з'явилися у понеділок, 10 серпня. Уже в середу через цю подію зібрався Об’єднаний оперативний центр кібербезпеки.

Міністр цифровізації перебуває на постійному зв'язку з координатором спецслужб Томашем Семоняком, міністеркою охорони здоров’я Йолантою Собєранською-Грендою та головою Управління захисту персональних даних Мірославом Врублевським. Розслідуванням справи також займається Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю.

Раніше МЗС Франції викликало тимчасового повіреного РФ, щоб висловити протест через кібератаки, які, за даними Парижа, здійснюються під керівництвом 16-го центру ФСБ.