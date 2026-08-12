В Польше после кибератаки на медицинскую систему произошла утечка данных 19 миллионов человек

Польские власти сообщили о масштабной утечке персональных данных вследствие кибератаки на системы медицинской компании MyDr.

Об этом пишет польское издание RMF24, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

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Кибератака и угроза конфиденциальности

Компания MyDr разрабатывает программное обеспечение для управления медицинскими учреждениями и электронной документацией. По предварительным данным, вследствие хакерской атаки произошла утечка персональных данных почти 19 миллионов человек.

Во взломанных системах содержались сведения о рецептах, назначенных визитах, зарегистрированных лекарствах и документах пациентов.

Общий объем похищенной базы данных составляет более двух терабайт. Несмотря на атаку на компанию, медицинские учреждения продолжают работать в обычном режиме.

"Мы имеем дело с большим массивом конфиденциальных данных, касающихся людей, пользующихся первичной медицинской помощью", — подчеркнул Гавковский.

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Реакция властей и привлечение спецслужб

Первые сведения о кибератаке появились в понедельник, 10 августа. Уже в среду в связи с этим событием собрался Объединенный оперативный центр кибербезопасности.

Министр цифровизации находится на постоянной связи с координатором спецслужб Томашем Семоняком, министром здравоохранения Йолантой Соберанской-Грендой и главой Управления защиты персональных данных Мирославом Врублевским. Расследованием дела также занимается Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью.

Ранее МИД Франции вызвал временного поверенного РФ, чтобы выразить протест в связи с кибератаками, которые, по данным Парижа, осуществляются под руководством 16-го центра ФСБ.