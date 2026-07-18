РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8988 посетителей онлайн
Новости Кибератаки россиян на Францию
153 2

Франция вызвала российского дипломата из-за кибератак ФСБ

кибератака, кибербезопасность

МИД Франции вызвал временного поверенного РФ, чтобы выразить протест в связи с кибератаками, которые, по данным Парижа, осуществляются под руководством 16-го центра ФСБ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило французское МИД.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Целью вызова было самым решительным образом осудить кибератаки, которые Россия осуществляет против Франции, в частности операции, которые, по данным французской стороны, проводит 16-й центр ФСБ", — отмечается в сообщении.

МИД Франции подчеркнул, что такие действия, направленные также против многих её европейских партнёров, являются "неприемлемыми и недостойными постоянного члена Совета Безопасности ООН".

Ведомство сообщило российскому дипломату, что Франция совместно со своими партнерами и впредь "будет использовать все имеющиеся средства, чтобы предотвращать, сдерживать и реагировать на дестабилизирующие действия, направленные против страны".

Что этому предшествовало?

Евросоюз ввел санкции против девяти лиц и четырех организаций, среди которых офицеры разведки ГРУ, а также киберпреступники, самопровозглашенные хактивисты и частные компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Франции обвинил российское ГРУ в кибератаках, в частности во время выборов и Олимпиады

Автор: 

протест (5774) россия (98315) Франция (3767) кибератака (221)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 