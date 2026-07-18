Франция вызвала российского дипломата из-за кибератак ФСБ
МИД Франции вызвал временного поверенного РФ, чтобы выразить протест в связи с кибератаками, которые, по данным Парижа, осуществляются под руководством 16-го центра ФСБ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило французское МИД.
"Целью вызова было самым решительным образом осудить кибератаки, которые Россия осуществляет против Франции, в частности операции, которые, по данным французской стороны, проводит 16-й центр ФСБ", — отмечается в сообщении.
МИД Франции подчеркнул, что такие действия, направленные также против многих её европейских партнёров, являются "неприемлемыми и недостойными постоянного члена Совета Безопасности ООН".
Ведомство сообщило российскому дипломату, что Франция совместно со своими партнерами и впредь "будет использовать все имеющиеся средства, чтобы предотвращать, сдерживать и реагировать на дестабилизирующие действия, направленные против страны".
Что этому предшествовало?
Евросоюз ввел санкции против девяти лиц и четырех организаций, среди которых офицеры разведки ГРУ, а также киберпреступники, самопровозглашенные хактивисты и частные компании.
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